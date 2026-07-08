Aglomerație la vama Giurgiulești–Galați. Șoferii, îndemnați să aleagă alte trasee

Poliția de Frontieră Română anunță aglomerație la punctul de trecere Giurgiulești–Galați și le recomandă șoferilor care intenționează să călătorească astăzi din Republica Moldova spre România să își planifice cu atenție traseul.

Potrivit Poliției de Frontieră Iași, la ieșirea din Republica Moldova se înregistrează un flux foarte mare de vehicule, ceea ce îngreunează semnificativ accesul spre punctul de trecere a frontierei.

Autoritățile române precizează că, în PTF Galați, controlul de frontieră pe sensul de intrare în România se desfășoară coordonat de autoritățile din România și Republica Moldova. Echipele comune aplică măsuri speciale pentru fluidizarea circulației și reducerea timpilor de așteptare.

Poliția de Frontieră Română menționează că, deși pe partea română se lucrează operativ, accesul este în prezent îngreunat de aglomerația formată dincolo de graniță.

Șoferilor li se recomandă să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei, unde, potrivit autorităților române, circulația se desfășoară normal. Este vorba despre PTF Cahul–Oancea, din județul Galați, indicat drept cea mai eficientă alternativă în acest sector, și PTF Leova–Bumbăta, din județul Vaslui, recomandat pentru autoturisme și alte vehicule ușoare.

Înainte de plecare, călătorii sunt îndemnați să verifice situația traficului în timp real pe platforma Trafic Online a Poliției de Frontieră Române și prin camerele web ale Poliției de Frontieră a Republicii Moldova.