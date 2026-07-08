Argentina și Elveția au obținut calificarea în sferturile Mondialului de fotbal

Argentina și Elveția sunt ultimele naționale calificate în sferturile de finală ale Campionatului Mondial FIFA 2026 de fotbal. Campioana mondială en-titre a revenit spectaculos de la 0-2 în fața Egiptului, în timp ce elvețienii au eliminat Columbia după loviturile de departajare.

Argentina s-a impus cu scorul de 3-2, după ce Egiptul a condus cu 2-0 până în minutul 79. Lionel Messi, care ratase un penalti în prima repriză, a contribuit decisiv la revenirea sud-americanilor, oferind pasa de gol la reușita lui Cristian Romero și înscriind pentru 2-2.

Golul calificării a fost marcat în prelungiri de Enzo Fernández, după o centrare a lui Lautaro Martínez. Grație acestui gol, Messi a ajuns să marcheze în nouă meciuri consecutive la Cupa Mondială.

În ultimul meci din cadrul optimilor de finală, Elveția a eliminat Columbia după executarea loviturilor de departajare, scor 4-3, după ce timpul regulamentar și prelungirile s-au încheiat fără gol. Portarul Gregor Kobel a fost eroul elvețienilor, reușind o intervenție decisivă la lovitura de la 11 metri executată de Cucho Hernández, înainte ca Rubén Vargas să transforme lovitura care a adus calificarea.

În sferturile de finală, Argentina va întâlni Elveția. Totodată, selecționata elvețiană a obținut prima calificare între primele opt echipe ale lumii după ediția din 1954. În celelalte meciuri din cadrul sferturilor de finală, Spania se va duela cu Belgia, Maroc va întâlni Franța, iar Norvegia va da piept cu Anglia.