Serbia, către Moldova și alte țări candidate la UE: Nu trebuie să așteptați minuni

Președintele sârb Aleksandar Vucic și-a exprimat scepticismul cu privire la perspectivele unei extinderi rapide a Uniunii Europene, marți, în cadrul unei conferințe a țărilor candidate pentru aderarea la blocul comunitar.

În prezent, au statut de țări candidate pentru aderarea la UE nouă state: Republica Moldova, Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și Ucraina. Kosovo a aplicat, de asemenea, însă deocamdată nu i-a fost acordat oficial statutul de țară candidată.

Vorbind în cadrul evenimentului de marți, liderul sârb a spus că aderarea la UE rămâne cea mai bună opțiune pentru țările în cauză, dar că o extindere majoră a blocului comunitar nu este de așteptat prea curând.

„Nu ar trebui să ne așteptăm miracole sau la extinderi majore ale UE în următorii ani”, a declarat Aleksandar Vucic.

Reuters a scris că, dintre țările Balcanilor de Vest, doar Muntenegru speră să adere cel târziu în 2028, iar Albania și-a accelerat, de asemenea, procesul de aderare. Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia și Kosovo au rămas în urmă.

Ucraina vrea „un val de extindere cât mai amplu”

Președintele parlamentului ucrainean, Ruslan Stefanciuk, co-gazdă a evenimentului alături de omoloaga sa sârbă, Ana Brnabic, susține că UE ar trebui să accelereze aderarea pentru a preveni politicile agresive ale Rusiei.

„Noul val de extindere trebuie să fie cât mai amplu și cât mai puternic posibil, astfel încât procesul de creare a Europei să poată fi în sfârșit finalizat – o Europă care este unită și indivizibilă, o Europă care este puternică și invulnerabilă”, a spus el.

În cazul Republicii Moldova și al Ucrainei, UE a deschis oficial primul capitol de negociere, în iunie.

Chișinăul a depus cererea de aderare în martie 2022 și a primit statutul de țară candidată în iunie 2022, amintea șefa diplomației române, Oana Țoiu, la deschiderea primului cluster de negocieri.

Tot luna trecută, Politico a scris că Executivul Uniunii Europene elaborează planuri pentru a acorda țărilor candidate la aderarea la UE beneficii economice înainte ca acestea să se alăture blocului.