Festivalul „La Plăcinte” – Ritm, Gust și Voie bună! 8-9 august 2026 | Grădina Botanică, Chișinău
Festivalul „La Plăcinte”– invită întreaga țară la cel mai mare festival dedicat tradițiilor, culturii și gastronomiei moldovenești.
Pe 8 și 9 august, în Grădina Botanică din Chișinău, Festivalul „La Plăcinte” se va transforma într-un adevărat sat moldovenesc, unde tradițiile autentice, muzica live, bucatele tradiționale și activitățile pentru toată familia se vor împleti într-o experiență unică.
Două zile de concerte spectaculoase cu cei mai îndrăgiți artiști autohtoni:
8 august 2026
- Cleopatra și Pavel Stratan
- Pasha Parfeni
- Fuego
- Gabriel Nebunu
- Adriana Ochișanu
- Megamix Moldovenesc
9 august 2026
- Satoshi
- Akord
- Ionel Istrati
- Nelly Ciobanu
- Megamix Moldovenesc
Obiceiuri și tradiții autentice: Cea mai mare „Babă Neagră” / Trânta „Berbecului” / Zdrobirea strugurilor / Reinterpretarea Nunții Moldovenești / Competiții culinare „Secretul Plăcintei”.
Târgul meșterilor și producătorilor locali: Meșteșugari și artizani populari / Producători locali / Fermieri din regiunile țării.
Zona Family – Ateliere și activități distractive: Spațiu mare cu Terenuri de joacă / Ateliere pentru copii și adulți / Ștafete și concursuri / Karaoke și povești în aer liber / Zoo.
Gastronomie moldovenească: Plăcinte și învârtite tradiționale / Grătare și bucate autentice / Deserturi și înghețată / Băuturi răcoritoare și vinuri locale.
Dress Code: Ie, port moldovenesc sau haine albe – fă parte din atmosfera autentică a festivalului!
Orgnizator: rețeaua de restaurante „La Plăcinte”
În parteneriat cu: Purcari, Coca-Cola, Bere Chișinau, Andy’s, Ciao Cacao, Gustland, Lake House, Il Forno.
- Bilet 1 zi – 100 lei
- Abonament 2 zile – 150 lei
- Abonament Family 1 zi – 250 lei
- Abonament Family 2 zile – 450 lei( 2 adulti + 2 copii până la 12 ani)
Rezervă-ți biletul acum pe www.iticket.md sau pe www.laplăcinte.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii!