Agricultorii din Cahul ies la protest: Spun că seceta i-a adus în pragul colapsului

Agricultorii micro, mici și mijlocii din raionul Cahul vor organiza vineri, 12 iunie, un protest de sensibilizare. Aceștia vor staționa cu tehnica și utilajele agricole pe traseul Cantemir–Cahul, în apropierea intrării în satul Andrușul de Jos, între orele 09:00 și 14:00.

Potrivit organizatorilor, fermierii vor înainta cele trei revendicări de bază formulate anterior de agricultorii din alte raioane, dar și o solicitare specifică pentru regiunea de sud a țării.

Agricultorii susțin că, în ultimii cinci ani, patru au fost marcați de secetă severă în raionul Cahul și în alte raioane din sudul Republicii Moldova. Aceștia afirmă că autoritățile nu au reacționat adecvat la efectele schimbărilor climatice asupra agriculturii, iar fermierii afectați nu au beneficiat de sprijinul necesar pentru a depăși dificultățile.

În acest context, protestatarii solicită ca regiunea de sud să fie recunoscută drept zonă defavorizată, ceea ce ar permite agricultorilor să beneficieze de măsuri și facilități speciale de sprijin.

De menționat că și fermierii din raionul Fălești au anunțat organizarea unui protest de sensibilizare în aceeași zi, 12 iunie. Acțiunea va avea loc între orele 09:00 și 14:00, pe drumul național Sculeni–Fălești, la intrarea în orașul Fălești, în apropierea centrului comercial Supraten și a gării auto.

Organizatorii protestului de la Fălești au declarat anterior că manifestația este îndreptată împotriva a ceea ce ei numesc discriminarea și decapitalizarea agricultorilor micro, mici și mijlocii. La fel ca în cazul protestului de la Cahul, tehnica și utilajele agricole vor fi staționate pe marginea carosabilului.

Acțiunile de protest au loc la doar câteva zile după ce Asociația Forța Fermierilor a anunțat că ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a acceptat în principiu mai multe revendicări strategice ale fermierilor.

Potrivit Forței Fermierilor, în urma discuțiilor purtate săptămâna trecută cu reprezentanții ministerului, șefa MAIA ar fi fost de acord cu introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase începând din 2027, restituirea integrală a accizelor la motorină din 2026 și evitarea creșterii poverii fiscale asupra agricultorilor ca urmare a majorării TVA.

Organizația susține însă că așteaptă până la data de 15 iunie clarificări privind modul în care aceste măsuri vor fi implementate și eventualele decizii care vor fi convenite împreună cu Ministerul Finanțelor.