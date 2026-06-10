Ursula von der Leyen anunță deschiderea, în următoarele zile, a primului grup de capitole de aderare cu R. Moldova și Ucraina

Uniunea Europeană va deschide în următoarele zile primul cluster de negociere cu Republica Moldova și Ucraina, marcând trecerea formală la o nouă etapă a procesului de aderare, pe fondul accelerării parcursului european al celor două state candidate. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferințe de presă.

„În următoarele zile, vom deschide primul grup de capitole cu Ucraina și Republica Moldova. Acest lucru deschide practic ușa către următoarea etapă a procesului de aderare: începutul formal al negocierilor de aderare”, a declarat ea.

Potrivit acesteia, deschiderea clusterelor de negociere reflectă atât meritul Ucrainei și Republicii Moldova, cât și angajamentul Uniunii Europene de a avansa procesul de extindere.

Anterior, și comisarul european pentru extindere, Marta Kos, anunța că primul cluster de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova și a Ucrainei va fi deschis în luna iunie, în contextul unor evoluții politice favorabile.

Mai multe agenții de știri internaționale anunțau că acest lucru ar putea avea loc pe 15 sau 16 iunie.