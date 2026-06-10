Noi spații de joacă pentru copii, amenajate în municipiul Chișinău

Două terenuri de joacă au fost amenajate în sectoarele Buiucani și Râșcani ale capitalei. Potrivit municipalității, acestea au fost dotate cu echipamente moderne și sigure pentru copii, oferind condiții adecvate pentru joacă și petrecerea timpului în aer liber.

Direcția generală locativ-comunală și amenajare precizează că lucrările au fost finalizate pe străzile Alba Iulia și Constructorilor din Chișinău.

Acestea au inclus pregătirea terenului, inclusiv nivelarea suprafețelor, montarea bordurilor și instalarea infrastructurii necesare pentru funcționarea noilor spații de recreere.

DGLCA menționează că în toate sectoarele municipiului continuă lucrările de amenajare a noilor terenuri de joacă, fitness și sport, precum și modernizarea celor existente.