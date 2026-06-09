Rușii care au luptat contra Ucrainei ar putea primi interdicție de intrare în UE

Uniunea Europeană propune, în premieră, interzicerea intrării pe teritoriul țărilor membre a militarilor ruși încorporați de la începerea războiului din Ucraina. Inițiativa face parte din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni impuse Moscovei și anunțat marți de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Șefa Executivului european a subliniat în cadrul unei conferințe de presă că măsură restrictivă are scopul de a menține Uniunea închisă pentru toți cei care au participat la invadarea Ucrainei. Ea a menționat că este pentru prima dată când blocul comunitar vizează direct personalul militar rus prin astfel de interdicții de călătorie.

Noul pachet de sancțiuni are ca scop, de asemenea, erodarea bazei tehnologice a Rusiei, prin noi limite la exportul de metale, aliaje și tehnologii cu dublă utilizare esențiale pentru industria aerospațială și de apărare, inclusiv sisteme de lansare și de bruiaj pentru drone. Totodată, Executivul european propune interzicerea importului de produse pescărești și sancțiuni împotriva a 30 de nave din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, a 31 de bănci și asupra exporturilor de gaze naturale lichefiate.