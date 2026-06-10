Cine este generalul rus de rang înalt ucis într-un atentat cu mașină-capcană lângă Moscova

Un ofițer militar de rang înalt din Ministerul rus al Apărării, responsabil de aprovizionarea cu muniție grea pentru armata rusă, a fost ucis în explozia produsă marți dimineață cu o mașină-capcană, la periferia Moscovei, relatează Kyiv Post.

Explozia a avut loc marți, 9 iunie, în jurul orei 5:30 dimineața, ora locală, în orașul Balașiha, la aproximativ 10 kilometri est de capitala Rusiei.

Autoritățile ruse au confirmat că un bărbat a fost ucis în explozie, dar nu au dezvăluit oficial identitatea victimei.

Explozia s-a produs în timp ce mașina, un BMW X3, se deplasa în apropierea unui bloc de apartamente din cartierul Aviatorov din Balașiha, a anunțat Comitetul de Investigații al Rusiei. Anchetatorii ruși au anunțat deschiderea unui dosar penal, dar nu au precizat care sunt acuzațiile aduse.

Publicația independentă rusă The Insider a identificat victima atentatului ca fiind Damir Davidov, șeful Direcției Principale de Rachete și Artilerie (GRAU) din cadrul Ministerului rus al Apărării, responsabil pentru aprovizionarea cu muniții pentru rachete și artilerie.

Anterior, unele canale rusești de Telegram au susținut că ținta ar fi putut fi generalul-colonel Alexander Maksimtsev, ofițer superior în Forțele Aerospațiale.

Canalul rus de Telegram „112” a relatat că bomba plasată sub scaunul șoferului avea o putere echivalentă cu 300-400 de grame de TNT.

Cartierul Aviatorov este o zonă rezidențială construită inițial pentru personalul militar rus și familiile acestora. Potrivit canalului de Telegram Astra, apartamentele din această zonă sunt alocate, prin intermediul Ministerului Apărării din Rusia, pensionarilor militari, veteranilor de război și rudelor personalului militar.

Cine este Damir Davidov

Damir Davidov s-a născut pe 4 februarie 1969. A copilărit în orașul Penza-19 (acum Zarechny), care este legat de industria de apărare. Tatăl său a lucrat la o întreprindere producătoare de arme, notează publicația RBC Ukraine.

Damir Davidov și-a dedicat cariera profesională domeniului militar. Conform datelor disponibile, el a participat la dezvoltarea motoarelor pentru rachete și a muniției de artilerie.

Până în 2009, a condus Biroul Tehnic Experimental Central al unuia dintre cele mai importante arsenale. Ulterior, și-a continuat ascensiunea profesională, ajungând, până în 2017, să ocupe o funcție de conducere în cadrul Direcției Generale pentru Rachete și Artilerie a Ministerului Apărării din Rusia.