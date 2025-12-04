Ala Nemerenco acuză justiția „reformată”: dosare plimbate ani întregi și hotărâri care au costat statul milioane

Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, spune că experiența ultimilor ani i-a arătat cum funcționează, în realitate, justiția „reformată”, iar concluziile sunt sumbre. Ea afirmă că în majoritatea cazurilor sistemul nu lucrează corect, iar modul în care sunt gestionate dosarele arată un mecanism obosit, lipsit de responsabilitate și de orientare spre dreptate. Pentru Nemerenco, faptul că instituțiile judiciare continuă să tergiverseze cauze importante contrazice orice discurs oficial despre reforme reușite.

Ea vorbește despre dosare penale ajunse în instanță și apoi plimbate ani la rând, fără verdict și fără soluții pentru cei implicați. Întârzierile, spune ea, nu sunt doar o problemă de eficiență, ci și o formă de injustiție, mai ales atunci când în joc sunt drepturile pacienților, siguranța publică sau reputația medicilor. Cazurile blocate în sistem creează frustrări, pierderi financiare și neîncredere profundă în instituțiile statului.

Nemerenco afirmă că a analizat personal fiecare hotărâre relevantă și că a descoperit decizii contrare legii, care au costat bugetul zeci de milioane de lei. Unele hotărâri, spune ea, au lăsat pacienții fără protecție și au umilit cadre medicale care ar fi trebuit apărate, nu expuse unor abuzuri administrative sau juridice. Ea consideră că aceste situații arată o justiție care, în anumite cazuri, lucrează împotriva interesului public.

În opinia sa, sistemul are nevoie urgentă de oameni noi – profesioniști care nu fac parte din vechile structuri de influență și care nu sunt legați de rețelele politice sau judiciare formate cu ani în urmă. Ea subliniază că schimbarea reală nu poate veni doar prin modificări de proceduri sau strategii, ci prin înlocuirea treptată a celor care au compromis integritatea instituțiilor.

Singurul element de optimism pe care îl vede Ala Nemerenco este intrarea în funcție a unui grup de doisprezece judecători tineri, despre care spune că pot reprezenta un început de schimbare. Ea speră ca aceștia să vină cu altă mentalitate, cu practici corecte și cu o abordare profesională care să reconstruiască încrederea publică în justiție. Pentru moment, însă, mesajul ei rămâne unul critic: promisiunile reformei nu se regăsesc în modul în care lucrează instanțele.