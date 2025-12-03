Ministrul Economiei: Produsele rusești nu vor dispărea deocamdată de pe rafturile magazinelor din Moldova

Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a fost întrebat cum se împacă renunțarea Moldovei la importul de gaze și produse petroliere din Rusia cu faptul că în magazine și farmacii există în continuare produse rusești.

Osmochescu a recunoscut că Guvernul nu are încă o analiză completă a consecințelor unui eventual embargou.

„Nu am făcut niște calcule speciale pentru importurile din Federația Rusă și impactul asupra economiei. Putem să o facem și promit că o facem, pentru că noi dorim să ne axăm inclusiv pe competitivitate în anumite domenii și asta include și a vedea importurile”, a declarat oficialul.

Totodată, ministrul a respins ideea opririi bruște și totale a importurilor din Rusia.

„Să fie clar că nu pot fi excluse importurile. Nu, asta n-am spus-o pentru moment”, a subliniat el.

Vorbind despre relațiile economice cu Rusia din ultimii ani, ministrul a afirmat că reorientarea exportului moldovenesc către piața europeană a fost în cele din urmă benefică, iar autoritățile trebuie să asigure „protecția producătorilor noștri și a exporturilor pe piețele europene”.

În aceeași emisiune, Osmochescu a respins ideea cotelor obligatorii de tipul „50% produse autohtone” în supermarketuri. Potrivit lui, aceasta nu corespunde principiilor economiei de piață și regulilor internaționale.

În locul restricțiilor, el a propus soluții prin marketing și informarea mai clară a consumatorilor. Pot fi implementate programe în magazine în care produsele din Moldova și cele din alte țări să fie marcate clar pe rafturi, stimulând astfel consumul de produse locale. Potrivit lui Osmochescu, din punct de vedere legal nu este posibilă introducerea unor restricții directe.