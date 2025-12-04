Șase focare confirmate la animale: pesta porcină și gripa aviară pun din nou presiune pe fermieri

Republica Moldova se confruntă din nou cu un val de boli la animale, după ce Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a confirmat existența a șase focare active. Printre acestea se numără două dintre cele mai periculoase infecții pentru sectorul zootehnic – pesta porcină africană și gripa aviară. Ambele boli se transmit rapid, provoacă pierderi mari și impun restricții severe atât fermierilor, cât și comercianților, ceea ce amplifică presiunea economică asupra gospodăriilor și exploatațiilor agricole.

Autoritățile sanitar-veterinare avertizează că riscul de răspândire este ridicat, în special în zonele rurale unde biosecuritatea este uneori dificil de aplicat integral. Specialiștii subliniază că virusurile pot fi transportate prin haine, furaje, vehicule, apă sau prin contactul direct dintre animale, ceea ce face ca orice neglijență să devină un pericol pentru întreaga comunitate. Măsurile de protecție nu mai sunt opționale, ci obligatorii.

Fermierilor li se cere să respecte cu strictețe toate regulile de biosecuritate: acces limitat în gospodării, dezinfecție constantă, separarea animalelor noi de cele existente și evitarea hranei necontrolate. Orice semn de boală – scăderea apetitului, febră, letargie, mortalitate neobișnuită – trebuie raportat imediat medicului veterinar. Intervenția rapidă este esențială pentru a limita pierderile și a preveni extinderea focarelor în localitățile vecine.

ANSA atrage atenția și asupra comerțului ilegal cu animale, considerat una dintre principalele surse de răspândire a bolilor. Transportul neautorizat, vânzările „la negru” și lipsa documentelor sanitar-veterinare sporesc riscurile și complică eforturile de control ale autorităților. Controalele au fost intensificate, iar agenția afirmă că va aplica sancțiuni dure acolo unde regulile sunt ignorate.

Epidemiologii avertizează că situația actuală poate escalada rapid dacă fermierii, medicii veterinari și autoritățile locale nu lucrează concertat. Focarele de pestă porcină și gripă aviară afectează nu doar sectorul agricol, ci și siguranța alimentară, prețurile din piață și stabilitatea fermelor mici. Într-o perioadă deja dificilă pentru agricultură, o eventuală extindere a bolilor ar putea avea efecte severe asupra economiei rurale.