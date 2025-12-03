Un copil, violat de un bărbat în timp ce se întorcea de la școală

Caz tragic într-o localitate din Republica Moldova. Un copil a fost violat de un bărbat în timp ce se întorcea de la școală. Potrivit informațiilor, suspectul a fost reținut.

Ar fi vorba despre un copil în vârstă de aproximativ 8-9 ani, care în timp ce se întorcea acasă de la școală a fost victima unui individ de aproximativ 46 de ani.

Ultimul l-ar fi amenințat pe copil cu un cuțit, apoi l-ar fi dus într-un loc ascuns, unde l-ar fi jefuit de telefon, după care l-ar fi abuzat sexual.

Contactat de Unimedia, ofițerul de presă al Inspectoratului General de Poliție, Mariana Bețivu, a confirmat acest caz.

„Avem în desfășurare un caz de agresiune în care victima este un minor. O persoană suspectă a fost reținută pentru 72 de ore pentru viol și tâlhărie, iar în acest moment se stabilesc circumstanțele exacte ale incidentului”, a precizat Mariana Bețivu.