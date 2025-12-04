Reabilitarea căii ferate Fălciu–Cantemir avansează: lucrări finalizate pe podul peste Prut

Lucrările de modernizare a conexiunii feroviare dintre România și Republica Moldova înaintează vizibil, după ce CFR Infrastructură Iași a anunțat finalizarea unei etape importante pe traseul Fălciu–Cantemir. La sfârșitul lunii noiembrie a fost recepționată revopsirea celei de-a doua deschideri a podului feroviar peste Prut, ceea ce înseamnă că intervențiile au fost încheiate la toate cele trei deschideri ale podului. Acesta reprezintă un pas crucial în readucerea acestui segment feroviar la standarde moderne, într-un context în care ambele state lucrează la reconectarea infrastructurii lor de transport.

Reabilitarea podului are loc simultan cu lucrări extinse pe întreaga linie Zorleni–Fălciu, o zonă afectată de ani de uzură și trafic redus. Deja au fost realizate intervenții esențiale: defrișarea vegetației care bloca vizibilitatea și accesul tehnic, buraje pentru stabilizarea liniei, schimbarea traverselor deteriorate, profilarea prismei de balast și completarea cu materiale de cale. În dreptul podului, partea moldovenească a finalizat eclisarea liniei largi la kilometrul 59+997, pregătind terenul pentru fazele următoare.

Șantierul rămâne încă foarte activ, cu lucrări ample pe multiple fronturi. Echipele au început refacerea terasamentului, schimbarea unui număr total de 1.000 de traverse de lemn de 3,6 metri și înlocuirea a 40 de traverse speciale în HM Murgeni și stația Fălciu. Alte 50 de traverse speciale sunt în curs de montare pe poduri, cu termen de finalizare estimat pentru 5 decembrie 2025. Totodată, prismelor de piatră spartă li se adaugă material nou, iar aproximativ 10.000 de dibluri vor fi schimbate, pentru a crește stabilitatea și durabilitatea liniei.

În zona de frontieră, infrastructura de protecție avansează în paralel cu lucrările feroviare. Au fost instalați deja 300 de metri de gard nou și relocați 350 de metri de gard vechi, iar alți 650 de metri urmează să fie montați pentru delimitare și siguranță. De partea Republicii Moldova, autoritățile au instalat 3.000 de traverse de lemn pentru calea ferată largă și au finalizat eclisarea legăturii feroviare la pod. Următoarea etapă va fi montarea liniei de ecartament normal, o operațiune esențială pentru conectarea directă cu infrastructura românească și europeană.

Proiectul se înscrie într-un efort comun mai amplu al României și Republicii Moldova, orientat spre reactivarea și modernizarea rețelelor feroviare transfrontaliere. Planurile includ reluarea circulației pe podul Fălciu–Cantemir, electrificarea și modernizarea liniei Iași–Chișinău, îmbunătățirea controlului vamal la Ungheni și redeschiderea rutei Cahul–Galați. Toate aceste intervenții au ca obiectiv integrarea infrastructurii feroviare moldovenești în rețeaua europeană și îmbunătățirea mobilității regionale.