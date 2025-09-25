Alarmă din Washington: Congresmenii americani avertizează că Rusia pregătește fraudarea alegerilor din Moldova!

Congresmeni americani au transmis un avertisment dur privind pericolul interferenței rusești în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Oficialii de la Washington susțin că Moscova își intensifică atacurile hibride pentru a submina procesul democratic și a influența rezultatul scrutinului.

Potrivit acestora, arsenalul utilizat de Rusia include campanii de dezinformare, manipulări online, atacuri cibernetice și resurse financiare distribuite prin canale obscure. Toate aceste tactici au un singur scop: compromiterea integrității votului și slăbirea instituțiilor democratice.

Avertismentul vine într-un moment de maximă sensibilitate politică pentru Chișinău. Congresmenii americani cer mobilizarea partenerilor internaționali pentru a sprijini Moldova cu expertiză, securitate cibernetică și observatori electorali.

În același timp, autoritățile moldovene sunt îndemnate să asigure transparență totală și un proces electoral imun la ingerințe externe. „Democrația nu poate fi negociată, iar atacurile hibride nu trebuie tolerate”, se arată în declarație.

Experții politici subliniază că, dacă aceste practici ar fi trecute cu vederea, Rusia ar putea valida un model periculos de intervenție și în alte state din regiune.

Mesajul transmis de congresmenii americani reprezintă un semnal de solidaritate și un angajament ferm pentru apărarea Republicii Moldova în fața presiunilor geopolitice.