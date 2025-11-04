ALDE cere Parlamentului să adopte „legea privind funcționarea limbii române”

ALDE Moldova solicită Parlamentului adoptarea de urgență a Legii privind funcționarea limbii române, calificând inițiativa drept o prioritate națională absolută. Formațiunea susține că legea este necesară pentru a asigura aplicarea unitară a limbii române în toate domeniile vieții publice.

Proiectul prevede folosirea obligatorie a limbii de stat în administrație, educație, justiție, cultură și mass-media, precum și obligativitatea cunoașterii acesteia pentru funcționarii publici.

Totodată, ALDE propune instituirea unui Fond Național pentru Promovarea Limbii Române și sancțiuni pentru instituțiile care nu vor respecta legea.

„Limba română nu este doar un mijloc de comunicare, ci fundamentul identității și demnității noastre naționale. Este timpul ca statul să-și respecte propriul simbol de unitate și să asigure aplicarea reală, nu doar formală, a limbii române în toate instituțiile publice”, a declarat Arina Spătaru, președinta ALDE Moldova și autoarea proiectului.

Reprezentanții ALDE au subliniat că adoptarea acestei legi este „o datorie istorică” și un pas concret spre consolidarea statalității și parcursul european al Republicii Moldova, în acord cu valorile și standardele Uniunii Europene.

„Nu cerem privilegii pentru nimeni, ci respect pentru limba română – limba fiecărui cetățean al acestei țări. Deputații au ocazia să arate că servesc interesul național și european al Republicii Moldova”, a mai adăugat Arina Spătaru.

ALDE Moldova îndeamnă deputații din toate fracțiunile parlamentare să susțină proiectul de lege, considerându-l un act de responsabilitate, unitate și respect față de istoria și viitorul țării.