Alegeri locale noi: Peste 11.400 de persoane au votat. Incidente nu s-au înregistrat

Comisia Electorală Centrală informează că în cele 3 localități, unde astăzi are loc turul doi al alegerilor locale noi, până la ora 18:00, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 11.409 de alegători (27,20%).

În comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, au votat 1.474 de persoane (31,94%); în municipiul Orhei, raionul Orhei, s-au prezentat la vot 7.033 de alegători (27,45%), iar în orașul Taraclia, raionul Taraclia, – 2.902 (24,82%).

Procesul de votare decurge fără incidente.

„În conformitate cu prevederile legislației electorale, al doilea tur de scrutin, alegerile se declară valabile dacă la ele au participat cel puțin de 1/5 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale. Totodată, se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi. În caz de paritate de voturi, se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin”, notează CEC.

Secțiile de votare se vor închide la ora 21:00.

UPDATE 15:00: Până la această oră, la vot s-au prezentat, în total, 8.823 de alegători, ceea ce reprezintă 21.05% din numărul celor incluși pe listele electorale, anunță Comisia Electorală Centrală.

În comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, s-au prezentat la vot 1.053 de persoane sau 22.83%. În municipiul Orhei, raionul Orhei sau prezentat 5.438 de alegători (21.24%), iar în orașul Taraclia, raionul Taraclia – 2.332 de alegători (19.96%).

UPDATE 12:00: Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță o prezență de 11,28% la urne până la ora 12:00 în cele trei localități din Republica Moldova unde se desfășoară astăzi turul II al alegerilor locale noi pentru funcția de primar.

Potrivit datelor prezentate, până la această oră, au votat 4.720 de alegători din totalul celor înscriși pe listele electorale de bază.

Cea mai ridicată participare se înregistrează în municipiul Orhei, unde prezența la vot a depășit 12%.

CEC precizează că procesul electoral se desfășoară în regim normal, fără incidente raportate până la această oră. Secțiile de votare vor fi deschise până la ora 21:00.

Știrea inițială:

Procesul de votare în cadrul turului al doilea al alegerilor locale noi pentru funcția de primar din comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, municipiul Orhei și orașul Taraclia, se desfășoară fără incidente, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC).

Potrivit instituției, toate cele 24 de secții de votare au fost deschise la ora 07:00 și activează în regim normal. La urne sunt așteptați 41.774 de alegători înscriși pe listele electorale.

Până la ora 09:00, au votat 907 alegători, ceea ce reprezintă 2,17% din numărul total al persoanelor cu drept de vot din localitățile unde are loc scrutinul.

CEC reamintește că alegătorii care, din motive de sănătate sau alte motive întemeiate, nu se pot deplasa la secția de votare pot solicita urna mobilă până la ora 14:00. Cererea trebuie să fie însoțită de un certificat medical.

Autoritatea electorală continuă să monitorizeze desfășurarea scrutinului și va informa publicul despre prezența la vot și eventualele incidente pe parcursul zilei.