Rafinăria de petrol din Saratov, din Rusia, în flăcări după un atac cu drone

Un incendiu de amploare a izbucnit la rafinăria de petrol din Saratov, Rusia, după ce aceasta a fost atacată de mai multe drone în noaptea de 30 spre 31 mai. Au fost semnalate explozii în jurul orei 03:00, ora locală, scrie Ukrainska Pravda.

Locuitorii din Saratov au postat pe canalele de Telegram zeci de fotografii și videoclipuri care arată mai un incendiu de proporții și o coloană groasă de fum ridicându-se deasupra rafinăriei. Primele rapoarte indică faptul că a fost lovită o unitate de izomerizare.

Autoritățile locale nu au comentat încă consecințele atacului. Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a raportat doar o amenințare cu drone în regiune.

Rafinăria de petrol din Saratov face parte din compania petrolieră Rosneft și este una dintre cele mai vechi instalații de prelucrare a petrolului din regiunea Volga. Aceasta furnizează combustibil forțelor rusești.

Noaptea trecută au existat rapoarte și despre un atac asupra unui depozit de petrol din așezarea Matveyev Kurgan din regiunea Rostov.