Alegeri sub semnul neregulilor: peste 900 de incidente raportate în ziua votului

Scrutinul parlamentar din 28 septembrie a fost marcat de un număr record de nereguli. Promo-LEX a raportat peste 900 de incidente, o cifră mult mai mare decât în scrutinele precedente, ceea ce ridică semne serioase de întrebare asupra integrității procesului electoral.

Printre cele mai frecvente încălcări se numără votarea în grup, încălcarea secretului votului și deficiențe în sistemele tehnice ale secțiilor. Au fost documentate cazuri în care alegătorii au fost filmați sau fotografiați în cabina de vot, precum și situații în care competitori politici au încercat să influențeze procesul direct în incintă.

Din totalul incidentelor, o parte au fost confirmate imediat de observatori, în timp ce altele sunt în curs de verificare. Gravitatea acestora variază, dar ele indică un climat electoral tensionat și predispus la abuzuri.

Un element alarmant îl reprezintă și tentativele de monitorizare ilegală prin instalarea de camere video în secții, practică ce încalcă flagrant principiul confidențialității votului.

Promo-LEX atrage atenția că acest tip de abateri nu afectează doar imaginea scrutinului, ci și încrederea cetățenilor în procesul democratic. Organizația solicită sancțiuni ferme și o reacție rapidă din partea autorităților pentru a corecta deficiențele constatate.

Pentru alegători, aceste rapoarte reprezintă un semnal de alarmă: voința lor trebuie apărată prin transparență, responsabilitate și respectarea regulilor, iar lipsa de reacție poate submina fundamentul democrației.