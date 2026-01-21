Alegerile din Găgăuzia, suspendate de CSJ: Curtea a blocat crearea comisiei electorale în regiune. Care sunt argumentele magistraților

Curtea Supremă de Justiție a suspendat, prin decizia de ieri, 20 ianuarie, organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, care urmau să aibă loc pe 22 martie 2026. CSJ a admis recursul depus de Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat și a dispus suspendarea executării hotărârilor prin care legislativul de la Comrat a creat o așa-numită „Comisie Electorală Centrală a Găgăuziei”.

Completul de judecată al CSJ a admis recursul Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat și a anulat încheierea din 16 ianuarie 2026 a Curții de Apel Sud, cu adoptarea unei încheieri noi de admitere a cererii de suspendare a actelor administratice conteestate.

Curtea a suspendat executarea hotărârișpr Adunării Populare a Găgăuziei nr. 501 din 16 decembrie 2025, „cu privire la propunerea candidatului în componența Comisiei Electorale Centrale UTA Găgăuzia și nr.502 din 16 decembrie 2025 „cu privire la completarea componenței Comisiei Electorale Centrale UTA Găgăuzia” până la examinarea în fond a acțiunii în contencios administrativ.