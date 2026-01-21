Un miliard în plus: Băncile din Moldova au obţinut în 2025 un profit de circa cinci miliarde de lei

Cele 10 bănci din Republica Moldova au obținut anul trecut un profit net de aproape cinci miliarde de lei (4,93 miliarde de lei), în creştere cu 23,5% (938 de milioane de lei) față de 2024, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM).

Saltul semnificativ vine după ce, în 2024, profitul băncilor moldoveneşti înregistra o scădere cu circa 94 de milioane de lei, comparativ cu anul precedent. Datele BNM arată că, în timp ce şapte instituţii financiare din Republica Moldova şi-au majorat profitul, trei au înregistrat scăderi semnificative la acest capitol.

Două bănci – două treimi din tot profitul sistemului bancar

Astfel, cel mai mare profit – de peste 1,95 miliarde de lei (în creștere cu 40% față de 2024) – a fost obținut de Maib, cea mai mare bancă. Această bancă a ajuns să aibă o cotă de 39,7% din tot profitul pe sistemul bancar, în creştere cu 4,8 puncte procentuale față de nivelul din 2024 şi cu peste nouă punte procentuale faţă de 2023.

Pe locul doi se menţine Moldindconbank cu un profit de 1,36 miliarde de lei, în creștere cu 22,2%, comparativ cu 2024. Cota Moldindconbank în profitul bancar a ajuns la 27,8% din total, la acelaşi nivel din 2024, dar în creştere cu circa cinci puncte procentuale comparativ cu 22,7% în 2023.

Astfel, primele două cele mai mari bănci au obţinut mai mult de două treimi din tot profitul sistemului bancar.

Profitul unei bănci a crescut de 5,5 ori

Celelalte opt bănci au înregistrat un profit total de aproximativ 1,61 miliarde de lei. Datele BNM relevă că dacă Victoriabank a înregistrat o creştere cu 24,6%, de la 601 milioane de lei în 2024, la 749,90 milioane de lei în 2025, apoi OTP Bank a obţinut un profit de 518,71 milioane de lei, în scădere cu 6% faţă de nivelul din 2024 (550,6 milioane de lei).

FinComBank a raportat un profit de 150,65 milioane de lei (129,2 milioane de lei în 2024), ProCreditBank – 76,16 milioane de lei (92,17 milioane de lei în 2024), Eximbank – 62,25 milioane de lei (11,3 milioane de lei în 2024), Energbank – 44,11 milioane de lei (33,8 milioane de lei în 2024), Eurocreditbank – 8,25 milioane de lei (10,9 milioane de lei în 2024) şi Comerţbank – 1,7 milioane de lei (1,25 milioane de lei în 2024).

Datele relevă că cea mai mare creştere a profitului a fost înregistrată de Eximbank – de circa 5,5 ori, iar cea mai mare scădere la Eurocreditbank – cu circa 20%.

Raportul BNM denotă că, în anul 2025, o mare parte din profit provine din diferențe de curs de schimb, băncile raportând un câștig de 2,2 miliarde de lei, la care se adaugă comisioanele şi altele.