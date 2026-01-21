Fără oamenii lui Șor la alegerile din UTA Găgăuzia

Fugarul penal Ilan Șor a anunțat că „oamenii din echipa sa” nu vor participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei ce urmează să aibă loc pe 22 martie. Despre acest lucru a vorbit el într-un interviu la canalul pro-Kremlin, Rossia24.

„Echipa noastră nu va participa la aceste alegeri. Considerăm că acest scrutin este incorect, deoarece tratamentul aplicat Evgheniei Guțul este ilegal și scandalos. Astăzi, Găgăuzia are o bașcană aleasă, Evghenia Guțul, care a apărat interesele cetățenilor și le-a îmbunătățit viața, motiv pentru care a fost închisă. Autoritățile R. Moldova vor încerca uzurparea puterii în UTA Găgăuzia, din acest considerent nu vom participa la acest exercițiu electoral. Noi repetăm că este în regiune un bașcan ales de popor, care a fost încarcerată în închisoare”, a spus el.

În decembrie 2025, în regiune a fost formată o nouă Comisie Electorală. Deput­ații Adunării Populare a Găgăuziei au votat componența acesteia, desemnând patru noi membri. Noua componență a Comisiei urmează să gestioneze organizarea și desfășurarea procesului electoral.

În 2023, Adunarea Populară a Găgăuziei a dizolvat Comisia Electorală de la Comrat, iar luna noiembrie 2025 a expirat mandatul deputaților locali. După lungi proceduri judiciare, Curtea Supremă de Justiție a declarat ilegală hotărârea de dizolvare a comisiei.

Organizarea alegerilor trebuiau să aibă loc pe 16 noiembrie 2025, în prima duminică după încheierea mandatului. Procedura a fost blocată din cauza absenței unui cadru legislativ funcțional.

Pe 5 august 2025, Evghenia Guțul a fost condamnată de prima instanţă la șapte ani de închisoare, iar Svetlana Popan – la șase ani de detenţie, pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” și a unui concurent electoral susținut de Ilan Șor.

Ambele au fost arestate direct din sala de judecată până la o sentinţă definitivă. Atât Guţul, cât şi Popan, pledează nevinovat.