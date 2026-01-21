Parafină în loc de motorină? Controale la stațiile PECO după plângerile șoferilor

Controale inopinate au fost demarate la mai multe stații de alimentare cu combustibili, după ce consumatorii au semnalat posibile probleme privind calitatea motorinei comercializate.

Anunțul a fost făcut de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC).

Potrivit instituției, în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori au fost recepționate apeluri telefonice prin care clienții au reclamat neconformități ale motorinei achiziționate de la anumite stații de alimentare. În paralel, în spațiul online și pe rețelele de socializare au apărut mai multe materiale video și postări publice în care șoferii își exprimă nemulțumirea față de calitatea combustibilului.

Mai mulți internauți susțin că, după alimentarea la unele stații, ar fi constatat prezența parafinei în motorină, fapt care ar fi dus la colmatarea și schimbarea filtrelor de combustibil ale autovehiculelor. Aceste sesizări, potrivit Inspectoratului, indică îngrijorări recurente în rândul consumatorilor și vor fi analizate în limitele competențelor legale.

În urma acestor semnale, ISSPNPC a dispus efectuarea controalelor inopinate la stațiile de alimentare vizate, cu scopul de a verifica respectarea cerințelor legale privind calitatea combustibililor, de a stabili eventualele neconformități și, dacă va fi cazul, de a aplica măsurile prevăzute de legislația în vigoare.

Inspectoratul a precizat că va informa publicul în mod transparent despre rezultatele controalelor, după finalizarea verificărilor, conform cadrului legal aplicabil.