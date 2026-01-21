Premierul Canadei a amintit de viața în Europa de Est sub comunism la Davos pe fondul tensiunilor cu SUA: „Când iluzia începe să se spulbere”

„Puterea celor mai puțin puternici începe cu onestitatea”, a declarat prim-ministrul canadian Mark Carney într-un discurs puternic pe care l-a ținut la Forumul Economic Mondial de la Davos pe fondul tensiunilor cauzate de intenția Statelor Unite de a anexa Groenlanda. Carney a făcut referire și la un celebru eseu al disidentului și fostului președinte ceh Vaclav Havel despre viața sub comunism.

„Se pare că în fiecare zi ni se reamintește că trăim într-o eră a rivalității marilor puteri. Că ordinea bazată pe reguli se estompează. Că cei puternici pot face ce vor, iar cei slabi trebuie să suporte ce li se impune.

Acest aforism al lui Tucidide este prezentat ca fiind inevitabil – ca logica naturală a relațiilor internaționale care se reafirmă. Și, confruntate cu această logică, țările au o tendință puternică de a se conforma pentru a se integra. Pentru a se adapta. Pentru a evita problemele. Pentru a spera că conformarea le va aduce siguranță.

Nu va fi așa.

Deci, care sunt opțiunile noastre?”, a întrebat retoric Mark Carney, un liberal care a câștigat alegerile organizate de Canada în primăvara anului trecut, după ce Justin Trudeau și-a dat demisia din fruntea Partidului Liberal și a guvernului după aproape un deceniu la putere.

Premierul Canadei, referință la viața sub comunism în discursul de la Davos

„În 1978, disidentul ceh Václav Havel, care a devenit ulterior președinte, a scris un eseu intitulat ‘Puterea celor fără putere.’ În acesta, el a pus o întrebare simplă: ‘Cum s-a menținut sistemul comunist?’, și-a continuat Mark Carney discursul susținut marți la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Răspunsul său a început cu vânzătorul unui aprozar. În fiecare dimineață, acest comerciant pune un afiș în vitrina magazinului său: ‘Muncitori din toată lumea, uniți-vă!’ El nu crede în asta. Nimeni nu crede. Dar pune afișul oricum, pentru a evita problemele, pentru a semnala conformitatea, pentru a se integra. Și pentru că fiecare comerciant de pe fiecare stradă face același lucru, sistemul persistă.

Nu doar prin violență, ci și prin participarea oamenilor obișnuiți la ritualuri pe care, în sinea lor, le consideră false.

Havel a spus că asta înseamnă ‘a trăi într-o minciună’. Puterea sistemului nu provine din adevărul său, ci din dorința tuturor de a se comporta ca și cum ar fi adevărat. Și fragilitatea sa provine din aceeași sursă: când doar o singură persoană încetează să se mai comporte astfel – când vânzătorul își scoate afișul – iluzia începe să se spulbere.

Prieteni, este timpul ca companiile și țările să-și dea jos afișele.

Mark Carney spune că lumea nu se mai poate preface că ordinea internațională din ultimele decenii mai există

„Timp de decenii, țări precum Canada au prosperat sub ceea ce numim ordinea internațională bazată pe reguli. Ne-am alăturat instituțiilor sale, i-am lăudat principiile, am beneficiat de previzibilitatea sa. Și datorită acestui fapt, am putut urmări politici externe bazate pe valori sub protecția sa.

Știam că povestea ordinii internaționale bazate pe reguli era parțial falsă. Că cei mai puternici se vor scuti de la respectarea ei atunci când le va conveni. Că regulile comerciale erau aplicate în mod asimetric. Și știam că dreptul internațional era aplicat cu o rigurozitate variabilă, în funcție de identitatea acuzatului sau a victimei.

Această ficțiune era utilă. Și hegemonia americană, în special, a contribuit la furnizarea de bunuri publice: căi maritime deschise, un sistem financiar stabil, securitate colectivă și sprijin pentru cadrele de soluționare a litigiilor.

Așadar, am pus semnul în vitrină. Am participat la ritualuri. Și am evitat în mare măsură să semnalăm discrepanțele dintre retorică și realitate.