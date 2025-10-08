Alertă cibernetică: STISC raportează atacuri asupra infrastructurilor guvernamentale și electorale

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) atrage atenția asupra unor tentative recente de atacuri cibernetice îndreptate spre infrastructurile guvernamentale și sistemul electoral. În intervalul 27–28 septembrie au fost vizate mai multe platforme cheie, care au fost supuse unor provocări serioase.

Printre țintele identificate se numără serverele CEC.md, sistemele guvernamentale în cloud, platformele de automatizare a proceselor și stațiile de vot din diaspora. Attack-urile au fost de tip „denial of service” (DDoS) și au implicat generarea simultană a peste 16 milioane de sesiuni, provenind din mai multe state. De asemenea, au existat tentative de introducere a codului malițios în baza de date și infectarea cu programe nocive a unor echipamente de vot.

Pentru a limita impactul, STISC a procedat la blocarea host.md, ceea ce a dus la restricționarea temporară a accesului la circa 4.000 de site-uri. Deși măsura a generat inconveniente, autoritățile susțin că toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real fără a compromite integritatea serviciilor electorale.

Premierul Dorin Recean a confirmat atacurile, menționând că infrastructura electorală și alte componente critice au fost ținta unor acțiuni concertate. El a declarat că scopul atacurilor a fost de a supraaglomera rețeaua și a submina procesele IT care susțin alegerile. În total, aproximativ 4.000 de site-uri au fost afectate de restricții de funcționare.

În paralel, autoritățile investighează și posibile legături între aceste atacuri și anumite persoane din instituții de stat. În trecut, unii angajați ai STISC au fost suspectați de complicitate la atacuri cibernetice coordonate din exterior și au fost suspendați din funcție pe durata anchetei.

Experții în securitate avertizează că asemenea atacuri – mai ales în perioade sensibile, cum sunt alegerile – necesită intervenții rapide, sisteme robuste de protecție și cooperare internațională pentru prevenirea unor acțiuni similare.