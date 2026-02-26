Alerta cu bombă de la Aeroportul Internațional Chișinău s-a dovedit a fi falsă

Alerta cu bombă de la Aeroportul internațional Chișinău nu s-a confirmat. Serviciile speciale aflate la fața locului au finalizat verificările.

Astfel, activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua călătoria.

„Poliția de Frontieră, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, continuă să aplice măsuri de prevenire a oricăror situații care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor și securitatea statului”, au comunicat oamenii legii.

Anterior, pentru siguranța călătorilor, oamenii legii au evacuat toate persoanele aflate în incinta Aeroportului.

Informația a fost confirmată și de reprezentanții Poliției de Frontieră.

„Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate”, a precizat Poliția de Frontieră.

În acest context, călătorii care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi sunt îndemnați să verifice statutul zborului pe panoul online al Aeroportului.

„Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm. Revenim cu detalii”, se mai arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

Totodată, Regia Transport Electric a anunțat că este afectată circulația troleibuzelor din zonă. Din motive de securitate, troleibuzele rutei nr. 30 circulă până la str. Aeroport („Lukoil”).

„Prima dată văd așa ceva, toți au ieșit afară. Stă Poliția, nicăieri nu dau voie. Pompierii vin, toți vin… Ceva s-a întâmplat. E Doamne ferește!”, spune autorul imaginilor video.

În video se mai vede totodată că la fața locului sunt și pompierii.