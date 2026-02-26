Întâlnirea în formatul 1+1 a început la Tiraspol. Valeriu Chiveri a propus predarea limbii române în școlile din stânga Nistrului

Reprezentanții Chișinăului și cei ai Tiraspolului, în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, s-au întrunit astăzi, la sediul misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) din stânga Nistrului.

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a propus ca de la 1 septembrie, în toate școlile din stânga Nistrului, să fie predată limba română.

„Crearea unor condiții sigure pentru copii rămâne obiectivul principal. Pot spune acest lucru și din propria experiență, activând într-o țară vecină, unde am simțit direct ce înseamnă pacea și ce înseamnă războiul. În acest context, Guvernul și autoritățile Republicii Moldova vor promova ferm soluționarea conflictului exclusiv prin negocieri pașnice, utilizând doar instrumente politice și diplomatice. Totodată, trebuie subliniat că fundamentul acestor negocieri îl constituie respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional”, a declarat Chiveri.

Reprezentantul administrației separatiste, Vitali Ignatiev a vorbit despre doleanțele și prioritățile Tiraspolului.

„Posibilitatea relansării activității grupurilor de lucru și a subgrupurilor, inclusiv a celei pe probleme bancare, este esențială pentru a aduce în atenție și a soluționa toate dificultățile existente. Acest lucru este foarte important. Prioritățile Tiraspolului sunt clare: drepturile și interesele oamenilor, aspectele ce țin de securitate, precum și necesitatea eliminării oricăror bariere administrative, juridice sau penale care afectează populația, creează riscuri sau generează blocaje în procesul de negocieri. După cum s-a menționat în repetate rânduri în spațiul public, există dificultăți legate de ritmicitatea și ordinea desfășurării întâlnirilor. Cauzele sunt cunoscute și evidente, iar acestea vor fi discutate. Este vorba, în primul rând, despre probleme economice și despre restricții bancare și financiare. În contextul parcursului european al Republicii Moldova, ar fi oportun să fie create condiții cât mai transparente pentru comerțul liber cu Uniunea Europeană. În acest sens, există încă mult de lucru, iar aceste probleme urmează să fie abordate în cadrul discuțiilor”, a subliniat Ignatiev.

La rândul său, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat importanța continuării dialogului.

„E bine să aibă loc. Pe ordinea de zi sunt mai multe probleme, dintre care cele tradiționale, școlile, asigurarea sau situația energetică din regiune și multe alte lucruri care trebuie discutate”, a menționat președintele Parlamentului.

Grosu a anunțat că Parlamentul va înregistra astăzi un proiect de lege ce ține de procesul de reintegrare a țării. Potrivit acestuia, documentul prevede eliminarea treptată a facilităților de care a beneficiat regiunea transnistreană începând cu anul 2000, inclusiv scutiri fiscale și vamale.

„O să începem a scoate gradual acele facilități de care a beneficiat stânga Nistrului, începând cu anul 2000. De exemplu, scutiri de taxe la importul de mărfuri, nu neapărat cele mai stringente, cum ar fi alcoolul. Ei au beneficiat din 2000 de aceste lucruri și alte beneficii, scutiri fiscale, vamale, vor fi gradual eliminate”, a adăugat el.

Proiectul de lege mai prevede instituirea unui fond de convergență, în care vor fi direcționate resursele colectate din eliminarea facilităților. Un exemplu oferit de Igor Grosu este taxa pentru eficiență energetică, între 16 și 18 bani pentru fiecare litru de benzină sau motorină, bani care ar urma să fie acumulați în acest fond.

„Toți acești bănuți pe care noi o să-i colectăm vor fi puși în acest fond de convergență. Sunt acțiuni concrete prin care noi o să apropiem încet, dar sigur, ambele maluri”, a subliniat Grosu.

OSCE a îndemnat participanții să se angajeze în dialog pentru bunăstarea oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. După imaginile de protocol și declarații, întrunirea a continuat cu ușile închise.