Alexandr Berlinschii (Partidul Nostru): Reforma justiției trebuie să însemne profesionalism, nu promovarea unor nume legate de scandaluri

Reforma justiției trebuie să însemne corectitudine, profesionalism și încredere! Declarația îi aparține deputatului Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, și a fost făcută în cadrul unui discurs susținut de la tribuna Parlamentul, în contextul proiectului de numire a olandezului Herman von Hebel în Comisia de evaluare externă a procurorilor.

Parlamentarul a menționat faptul că majoritatea parlamentară PAS repetă aceleași practici și că procesul de selecție a candidaților nu consolidează încrederea în sistemul judiciar.

”Vedem o abordare care nu consolidează încrederea, ci ridică semne de întrebare. Aceeași abordare. Aceeași greblă. Și atunci întreb direct: ce mesaj transmitem societății? Că nu contează ce cred cetățenii, opoziția sau experții din Republica Moldova?”, a întrebat Alexandr Berlinschii.

Deputatul a menționat că în procesul de selecție au fost șase candidați cu experiență solidă, inclusiv specialiști din Italia, Olanda și România, care ar fi putut aduce mai multă credibilitate procesului: ”Și totuși, ce ați făcut? Ați mers pe aceeași formulă. Aceleași nume. Aceeași logică. Ați șters competiția reală. Ați șters spiritul unei selecții corecte!”.

În discursul său, deputatul Partidului Nostru a amintit că Herman von Hebel a demonstrat, în perioada în care a condus Comisia pre-vetting, o lipsă de respect față de cetățenii moldoveni plecați la muncă peste hotare.

”Să ne amintim de sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000 — ani grei, în care mii de familii au fost nevoite să se despartă. Oameni care au plecat nu din dorință, ci din nevoie. Au lăsat acasă părinți, copii, tot ce aveau mai drag, doar pentru a asigura un trai mai bun celor rămași în Republica Moldova. Acești oameni nu merită dispreț sau indiferență. Ei merită respect. Iar orice atitudine care le neglijează sacrificiul lovește direct în demnitatea întregului nostru popor. Numirea unei astfel de persoane într-o nouă funcție-cheie nu poate fi interpretată altfel decât ca un gest de bătaie de joc față de demnitatea poporului nostru”, a declarat deputatul.

Mai mult, numele acestui expert străin a fost legat de diverse scandaluri, inclusiv în țara sa de origine, a precizat Berlinschii.

”Și atunci întreb: aceasta este imaginea pe care vrem să o asociem cu reforma justiției din Republica Moldova?”

Partidul Nostru a propus ca cele două candidaturi la funcția de membru al Comisiei de evaluare, Herman von Hebel și Bernard Lavigne, să fie votate prin hotărâri separate, dar majoritatea PAS a respins solicitarea.

„Nu putem pune două persoane pe același cântar și să cerem Parlamentului să voteze la pachet. Aceasta nu este o procedură corectă și creează suspiciuni legitime”, a afirmat deputatul.

În final, Berlinschii a anunțat că fracțiunea Partidului Nostru nu susține candidatura lui Herman von Hebel, cerând separarea votului și reluarea unei competiții reale pentru funcțiile vizate.