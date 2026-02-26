Hassan Toper, cetățeanul turc implicat în omorul de la Rîșcani, plasat înapoi în arest în penitenciar
Hassan Toper, cetățeanul turc învinuit de complicitate la omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024 în sectorul Rîșcani, a fost plasat înapoi în arest în penitenciar, potrivit Curții de Apel.
Bărbatul a fost trimis înapoi după gratii.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a fost sesizat de Inspecția Judiciară după declarațiile liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, privind transferul în arest la domiciliu al învinuitului în asasinatul din sectorul Rîșcani al capitalei, care „s-ar fi rezolvat cu 30 de mii de euro”. Membra CSM, Livia Mitrofan, a calificat acuzațiile drept „fapte grave”, subliniind că acestea „ori sunt adevărate, ori afectează grav imaginea întregului sistem judecătoresc”, și a cerut ca eventualele probe să fie prezentate instituțiilor competente.