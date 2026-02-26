Sondaj IMAS // Cum ar vota cetățenii R. Moldova pentru aderarea la UE și Unirea cu România

Marea parte a cetățenilor R. Moldova ar vota aderarea la Uniunea Europeană, iar fiecare al treilea alegător ar susține Unirea cu România. Datele se regăsesc într-un sondaj realizat de compania sociologică IMAS la comanda portalului Independent News din România.

Conform datelor prezentate, 44% dintre respondenți au declarat că susțin aderarea la UE, în timp ce 35% au anunțat că ar vota „contra”.

În ceea ce privește Unirea cu România, 30% dintre moldoveni au anunțat că ar vota „pentru”. Totuși, 52% dintre respondenți se opun acestei opțiuni.

Aderarea la blocul militar NATO este susținută de 24% dintre respondenți, în timp ce 55% au declarat că ar vota împotrivă.

Sondajul a fost realizat în perioada 4-23 februarie pe un eșantion de 1113 de respondenți din 84 de localități. Marja de eroare este de +/-3%.