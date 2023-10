Alertă în Franța. Palatul Versailles, evacuat din nou, în urma unei alerte cu bombă

Evacuat deja în weekend, Palatul Versailles este evacuat din nou marți, 17 octombrie, în urma unei alerte cu bombă, iar geniștii vor cerceta domeniul, relatează BFMTV citând surse din poliție.

Pe X (fostul Twitter), departamentul de comunicare al Palatului Versailles a precizat că evacuarea a avut loc din „motive de securitate”.

Sâmbătă, 14 octombrie, palatul a fost evacuat din cauza unei amenințări cu bombă.

🌍 Dear visitors,

For security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors and closing its doors today Tuesday October 17. Thank you for your understanding pic.twitter.com/tDBghI4Uhk

— Château de Versailles (@CVersailles) October 17, 2023