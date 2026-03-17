Ecologist: Amploarea poluării Nistrului depinde de rezultatele analizelor din România

La zece zile de la incidentul ecologic produs pe fluviul Nistru, autoritățile nu au stabilit încă substanța care a contaminat apa. Compoziția poluantului rămâne necunoscută, iar amploarea impactului asupra mediului va putea fi evaluată doar după finalizarea analizelor de laborator, susține ecologistul Ilia Trombițchi.

Expertul a avertizat că există riscul ca poluarea să afecteze și apele subterane din zonele apropiate râului. Potrivit lui, rezultatele analizelor realizate de partea română vor fi decisive pentru a determina gravitatea situației și pentru a stabili dacă incidentul poate fi considerat o catastrofă ecologică.

Ecologistul a explicat că primele verificări, care au vizat nivelul de oxigen și pH-ul apei, nu sunt suficiente pentru identificarea poluantului, deoarece acești indicatori pot rămâne în limite normale chiar și în condiții de contaminare. Pentru determinarea exactă a substanței sunt necesare analize chimice complexe.

Potrivit lui Trombițchi, unul dintre scenariile posibile ar fi ca poluarea să fi fost provocată de bombardarea unui depozit de benzină sau de produse petroliere. O variantă mai gravă ar fi distrugerea unui transformator electric, care conține uleiuri din categoria poluanților organici persistenți, substanțe periculoase pentru sănătatea umană și mediul înconjurător. Cel mai sever scenariu ar fi contaminarea cu heptil, un combustibil extrem de toxic utilizat pentru rachete.

Expertul a menționat că, dacă sursa poluării se va opri, alimentarea cu apă ar putea fi reluată în aproximativ o săptămână. Totul depinde însă de natura substanței care a ajuns în fluviu. În același timp, el a subliniat că Republica Moldova nu dispune de alternative majore pentru aprovizionarea cu apă în cazul în care Nistrul nu ar mai putea fi utilizat. Potrivit ecologistului, resursele de apă subterană nu ar putea acoperi necesarul pentru Chișinău.

Poluarea ar putea avea consecințe grave și asupra ecosistemului acvatic. Organismele care trăiesc în apă, în special cele din zonele de mică adâncime și de-a lungul malurilor, pot fi afectate de pelicula de poluanți. De asemenea, păsările acvatice sunt expuse unui risc major, deoarece substanțele uleioase se pot lipi de pene, împiedicându-le să zboare și să supraviețuiască.

Pentru oameni, consumul apei contaminate poate provoca tulburări digestive și afecțiuni ale tractului gastrointestinal, a avertizat expertul.

Incidentul a avut loc în noaptea de 6 spre 7 martie 2026, când forțele armate ale Federația Rusă au atacat cu rachete și drone Centrala Hidroelectrică Nistru, situată la aproximativ 15 kilometri de frontiera Republicii Moldova. Exploziile au provocat deversarea unor substanțe petroliere în fluviu. Autoritățile de la Kiev au sugerat anterior că ar putea fi vorba despre combustibil de rachetă.

Primele pete de poluare au fost observate pe teritoriul Republicii Moldova la 10 martie, iar analizele efectuate de Agenția de Mediu au confirmat depășirea concentrațiilor maxime admisibile. Ulterior, Guvernul a solicitat activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Pe 15 martie, autoritățile au instituit stare de alertă de mediu pe bazinul Nistrului pentru o perioadă de 15 zile, începând cu 16 martie. Măsura vizează mai multe raioane și municipii din nordul și centrul țării, inclusiv Bălți, Soroca și Chișinău.

În acest context, activitatea stației de captare a apei de la Cosăuți, care alimentează apeductul Soroca–Bălți, a fost suspendată temporar. De asemenea, alimentarea cu apă a fost oprită în localitatea Naslavcea și în unele raioane din nordul țării până la confirmarea calității apei. Totodată, pescuitul sportiv și de agrement a fost interzis pe sectorul Naslavcea – lacul de acumulare Dubăsari până la 1 aprilie.

Între timp, organizația pentru drepturile omului Promo-LEX a depus un denunț penal la Procuratura Generală a Republicii Moldova, solicitând investigarea cazului pentru posibile infracțiuni de poluare a apei și ecocid.