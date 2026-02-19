Alertă majoră de securitate: autoritățile din Moldova și Ucraina anchetează pregătirea unor asasinate în rândul oficialilor

Poliția Republicii Moldova anunță desfășurarea, joi, 19 februarie, a unor acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități despre care autoritățile susțin că ar fi fost dirijate de serviciile speciale rusești.

Potrivit informațiilor oficiale, operațiunile au loc în cadrul unei echipe comune de investigație, constituită din polițiști moldoveni și organe de aplicare a legii din Ucraina. Intervențiile sunt coordonate de structuri specializate în combaterea criminalității organizate și beneficiază de sprijinul unor forțe speciale.

Acțiuni începute la primele ore ale dimineții

Într-un comunicat transmis presei, Poliția Republicii Moldova precizează că „ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS ‘Fulger’, astăzi, începând cu ora 06:00, petrec acțiuni de urmărire penală în cadrul unei echipe comune de investigație, formată din polițiștii moldoveni și organele de aplicare a legii din Ucraina”.

Ancheta vizează „faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități infracționale dirijate de serviciile speciale rusești”, se arată în comunicatul oficial.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii privind numărul persoanelor vizate sau identitatea acestora, invocând caracterul în desfășurare al acțiunilor procesuale.

Cooperare moldo-ucraineană într-un dosar sensibil

Potrivit Poliției, operațiunile sunt realizate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cu suportul polițiștilor din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”.

„Vom reveni cu detalii imediat după finalizarea acțiunilor procesuale”, mai precizează Poliția Republicii Moldova.