Cancelarul german vrea ca tinerii sub 16 ani să nu mai aibă acces la rețelele sociale

Cancelarul german Friedrich Merz susține propunerile de restricționare a utilizării rețelelor de socializare de către copii, invocând îngrijorări cu privire la timpul excesiv petrecut în fața ecranelor și impactul acestora asupra dezvoltării tinerilor.

„Întrucât copiii de astăzi, la vârsta de 14 ani, petrec cinci ore sau mai mult pe zi în fața ecranelor, iar întreaga lor socializare are loc doar prin intermediul acestui mediu, atunci nu ar trebui să fim surprinși de deficitele de personalitate și de problemele de comportament social în rândul tinerilor”, a declarat Merz într-un episod al podcastului politic „Machtwechsel” („Schimbarea puterii”), care urmează să fie difuzat miercuri, relatează dpa.

Înaintea unui congres al partidului care începe vineri, o filială regională a Uniunii Creștin-Democrate (CDU) conservatoare a lui Merz din landul nordic Schleswig-Holstein a propus stabilirea vârstei minime pentru utilizarea platformelor precum Instagram, TikTok și Facebook la 16 ani, însoțită de verificarea obligatorie a vârstei.

Merz a declarat că îi place mult propunerea, precum și o inițiativă similară din partea Partidului Social Democrat (SPD) de centru-stânga, partenerul minoritar din coaliția de guvernare din Germania.

Personalități de rang înalt din SPD au prezentat un document de politici ce includ propuneri concrete pentru restricții, între care un model pe niveluri, cu o interdicție completă pentru copiii sub 14 ani.

Merz a spus că este, în general, precaut în ceea ce privește impunerea de interdicții. Dar „întrebarea cheie trebuie să fie cum îi protejăm pe copii la o vârstă la care au nevoie de timp și pentru a se juca, pentru a învăța și pentru a se concentra la școală”, a adăugat el.

La sfârșitul anului trecut, Australia a devenit prima țară care le-a interzis copiilor sub 16 ani să aibă propriile conturi de socializare. Mai multe țări europene iau în considerare măsuri similare.