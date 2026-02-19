Șeful IGP, despre dosarul șantajelor online: Toți suntem egali în fața legii

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a comentat suspiciunile privind o posibilă implicare a familiei cântăreței Iuliana Beregoi într-o schemă de șantaj online, în care bloggeri ar fi fost intimidați cu sicrie și cruci, în schimbul așa-numitei „taxe de protecție”.

În cadrul emisiunii „Rezoomat”, de la RLIVE TV, Cernăuțeanu a evitat să ofere nume sau detalii concrete despre persoanele vizate, invocând prezumția de nevinovăție. Totodată, el a subliniat că statutul social nu oferă imunitate în fața legii.

„Indiferent ce statut social avem în țara noastră – că ești artist, polițist, jurnalist sau politician – toți suntem egali în fața legii și toți trebuie să respectăm legea de la egal la egal. Nimeni nu se uită la profesie atunci când documentează o infracțiune, ci la fapta comisă”, a declarat șeful IGP.

Precizările vin în contextul unui dosar penal deschis de poliție, în care, la data de 13 februarie 2026, opt persoane au obținut statut de suspect, una dintre ele fiind reținută. Potrivit anchetatorilor, în perioada martie 2021 – mai 2025, suspecții ar fi șantajat două persoane și ar fi estorcat aproximativ 50 de mii de euro.

Cazul a devenit public după ce bloggerița Daniela Costețchi a sesizat autoritățile, declarând că în curtea casei părinților săi a fost adus un sicriu cu fotografia sa și a copilului său minor, ca formă de intimidare.

Viorel Cernăuțeanu a confirmat existența unor astfel de scheme infracționale în mediul online, prin care influenceri și creatori de conținut ar fi constrânși să plătească bani pentru a nu le fi sparte conturile de pe rețelele de socializare. El a precizat însă că astfel de cazuri nu sunt zilnice, dar rămân regretabile și grave.

„Societatea noastră este mică și adevărul iese la iveală mai devreme sau mai târziu. Este important ca, dacă o persoană este nevinovată, să-și demonstreze nevinovăția, iar dacă există probe și bănuieli rezonabile, instituțiile de drept să le demonstreze”, a mai spus șeful Poliției Naționale.