Polonia interzice mașinile chinezești în bazele sale militare

Polonia a anunțat că va interzice accesul vehiculelor produse în China în interiorul bazelor sale militare.

Măsura are la bază îngrijorări legate de securitatea națională și posibilele riscuri de spionaj cibernetic.

Armata din Polonia restricționează vehiculele chinezești în unitățile militare

Polonia a interzis accesul oricărui vehicul fabricat în China în interiorul bazelor și altor instalații militare. Decizia reprezintă o măsură de protecție împotriva riscurilor de spionaj cibernetic, a anunțat armata poloneză, citată de agenția Reuters.

Decizia a fost luată din cauza temerilor legate de senzorii integrați în aceste vehicule. Autoritățile se tem că aceștia ar putea fi folosiți pentru colectarea de date sensibile. Măsura vine pe fondul tensiunilor crescute din Europa de Est și al preocupărilor privind protecția informațiilor din infrastructura critică.

Armata poloneză a transmis că unele vehicule chinezești pot fi totuși admise în zonele securizate. Condiția este ca anumite funcții să fie dezactivate. În plus, trebuie aplicate măsuri suplimentare de protecție, conform regulilor fiecărei instalații militare. Ministerul de Externe al Chinei a criticat decizia autorităților poloneze.

„China crede întotdeauna că abuzul conceptului de securitate națională ar trebui oprit”, a declarat purtătorul de cuvânt Guo Jiakun ca răspuns la întrebările agenției de știri poloneze de stat PAP.

Care sunt excepțiile de la aceste restricții

Cel puțin doi soldați nu au fost lăsați să intre în bazele militare cu mașinile personale. Una dintre ele era fabricată în China, însă presa nu a menționat marca. Cealaltă era un model produs de Tesla, potrivit publicațiilor poloneze, relatează TWPWorld.

Pentru a limita riscul de expunere a informațiilor confidențiale, armata Poloniei a interzis, de asemenea, conectarea telefoanelor de serviciu la sistemele de infotainment cu care sunt echipate vehiculele fabricate în China.

Aceste restricții nu se aplică locațiilor militare accesibile publicului, cum ar fi spitalele, clinicile, bibliotecile, birourile procuraturii sau cluburile de garnizoană, au mai precizat reprezentanții armatei. Armata a subliniat că măsurile sunt de natură preventivă și se aliniază practicilor utilizate de membrii NATO și de alți aliați. Ele sunt menite să asigure standarde înalte de protecție a infrastructurii de apărare.

Serviciul de Contrainformații Militare al Poloniei (SKW) a emis recomandări privind protejarea amplasamentelor militare „în legătură cu amenințările rezultate din utilizarea diferitelor dispozitive produse în China”, după cum a declarat Ministerul Apărării.