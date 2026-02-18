Comisia Europeană intensifică sprijinul pentru regiunile UE învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina

Comisia Europeană a adoptat, miercuri, o strategie cuprinzătoare pentru a intensifica sprijinul acordat regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Potrivit Bruxelles-ului, mai multe regiuni din nouă state membre (Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria) au fost afectate în mod deosebit de războiul hibrid, de migrația ca armă, de perturbările economice și comerciale și de declinul demografic.

De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, UE a extins sprijinul politic, tehnic și financiar acordat regiunilor sale estice pentru a îmbunătăți infrastructura, a stimula reziliența economică, a dezvolta capabilități de apărare, a aborda provocările în materie de energie și conectivitate și a sprijini oportunitățile de ocupare a forței de muncă. Cu toate acestea, întrucât condițiile economice și de securitate din aceste regiuni continuă să scadă din cauza războiului în curs, este necesar un sprijin suplimentar din partea UE.

‘Regiunile frontaliere estice nu sunt doar frontiere naționale, ci și frontiere europene… Consolidarea regiunilor frontaliere estice este o investiție strategică în securitatea, stabilitatea, coeziunea și competitivitatea Europei’, a declarat vicepreședintele executiv pentru coeziune și reforme, Raffaele Fitto.

Strategia Comisiei prezintă un set de acțiuni menite să ajute regiunilor estice ale UE să abordeze provocările specifice și fără precedent cu care se confruntă, în cinci domenii prioritare: securitate și reziliență, creștere economică și prosperitate regională, valorificarea punctelor forte locale, conectivitate și oameni.

În ceea ce privește creștere economică și prosperitate regională, acțiunile Comisiei Europene vizează facilitarea accesului la finanțare, inclusiv prin intermediul unei facilități EastInvest pentru a ajuta țările în cauză să acceseze împrumuturi și sprijin consultativ, reunind Grupul Băncii Europene de Investiții, alte instituții financiare internaționale și mai multe bănci naționale și regionale de promovare. De asemenea, Comisia Europeană va coopera cu Banca Mondială în cadrul inițiativei Catching-up Regions pentru a stimula dezvoltarea economică în zonele cele mai afectate.

În paralel, Comisia Europeană va promova conectivitatea digitală și modernizarea rețelelor de transport, inclusiv a infrastructurii rutiere, feroviare și portuare cu dublă utilizare, precum și a conexiunilor transfrontaliere cu Ucraina și Republica Moldova.

Pentru a asigura realizarea de progrese, Comisia va iniția un dialog politic anual la nivel înalt care să faciliteze discuțiile cu privire la acțiunile UE și la impactul acestora asupra rezilienței și dezvoltării regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Primul astfel de eveniment va avea loc la 26 februarie 2026, când instituțiile financiare vor semna o declarație de lansare a mecanismului EastInvest.