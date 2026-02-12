Transportatorii protestează în fața sediului ANTA

Transportatorii de pasageri s-au adunat astăzi, 12 februarie, pentru a protesta în scuarul din fața Gării, unde se află sediul Agenției Naționale Transport Auto (ANTA).

Manifestația a început în jurul orei 11:00, când șoferii rând pe rând și-au parcat microbuzele în fața sediului ANTA.

Potrivit imaginilor video, șoferii au început a claxona, urmând să-și anunțe nemulțumirile.

Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) susține că protestul este îndreptat împotriva presupuselor acte de corupție din cadrul ANTA și al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), care s-ar manifesta prin protejarea afacerilor ilegale din domeniul transportului rutier de pasageri și prin coparticiparea Agenției la atacuri de tip „raider” de preluare a rutelor.