Polițistul italian acuzat de uciderea lui Sergiu Țărnă și-a recunoscut fapta. Motivul crimei

Polițistul italian Riccardo Salvagno, în vârstă de 40 de ani, a recunoscut oficial că l-a împușcat mortal pe barmanul moldovean Sergiu Țărnă, în vârstă de 25 de ani. Crima a fost comisă în noaptea de 30 spre 31 decembrie, într-o suburbie a Veneției.

În cadrul unui interogatoriu care a durat aproximativ cinci ore, Salvagno a confirmat că el a apăsat pe trăgaci. Totuși, acesta susține că focul de armă tras în fruntea victimei ar fi fost „accidental” și s-ar fi produs într-o stare de stres extrem.

Potrivit anchetatorilor, Salvagno și presupusul său complice, Andrea Vescovo, în vârstă de 38 de ani, l-ar fi răpit pe Sergiu Țărnă la Veneția, amenințându-l cu arma de serviciu a polițistului. Ulterior, tânărul ar fi fost transportat pe un câmp, în jurul orei 03:00 dimineața, unde a avut loc împușcătura fatală.

Apărarea susține că nu a fost vorba despre o execuție de la mică distanță, ci că împușcătura s-ar fi produs în condiții de vizibilitate redusă și într-o „stare alterată” a suspecților, care ar fi consumat anterior cocaină.

Inițial, Andrea Vescovo a încercat să se distanțeze de crimă, afirmând că ar fi părăsit locul faptei înainte de împușcătură. Salvagno contrazice însă această versiune și declară că presupusul complice a fost prezent până la final.

Potrivit declarațiilor oferite de Salvagno, motivul principal al crimei ar fi fost șantajul. Polițistul afirmă că era amenințat cu publicarea unei înregistrări video compromițătoare, care ar fi surprins o întâlnire avută pe 22 decembrie cu un transsexual. Salvagno susține că se temea pentru cariera sa și că ar fi crezut că Sergiu Țărnă deținea informații despre acel material sau era implicat în distribuirea lui.

La audieri, ofițerul a mai declarat că persoane necunoscute ar fi exercitat presiuni asupra sa, obligându-l să comită fapte ilegale pentru a păstra confidențialitatea înregistrării, descriindu-l pe Țărnă drept „infiltrat”.

Deși a recunoscut că a tras focul de armă, Salvagno neagă că ar fi amenințat familia complicelui său și afirmă că ar fi cerut scuze față de acesta pentru implicarea lui în caz.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor crimei.