Alexandr Berlinschii cere guvernării să depășească orgoliile și să asculte opoziția: „Pe hârtie scrie frumos, dar justiția e în criză”

Există o discrepanță majoră dintre discursurile oficiale ale guvernării și realitatea din teren. În timp ce de la tribune se vorbește despre succesele reformei, vetting și progrese rapide în combaterea corupției, justiția este măcinată de un deficit acut de personal și de blocaje procedurale severe.

Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, membrul Comisiei juridice, numiri și imunități, Alexandr Berlinschii, a avertizat că ritmul lent de examinare a dosarelor și deficitul critic de personal din instanțe pot bloca parcursul de integrare europeană. Berlinschii a prezentat date alarmante privind lipsa de cadre din sistemul de justiție, menționând că în instanțele de fond există o vacanță a funcțiilor de judecător de circa 40%, la Curtea de Apel deficitul depășește 30%, iar la Curtea Supremă de Justiție s-a ajuns la o vacanță de 50%.

„Știți că, în ziua de astăzi, pentru a fi stabilită o ședință de judecată, este nevoie de mai bine de un an și ceva. Nu cred că cu asemenea justiție sau cu asemenea proces de examinare a dosarelor o să avansăm rapid pe calea de integrare europeană”, a declarat Berlinschii în cadrul dezbaterilor de la postul public de televiziune Moldova 1.

Pe lângă problemele de logistică și personal, deputatul a taxat dur calitatea actului legislativ, amintind de adoptarea unor „legi cu dedicație” în plenul Parlamentului, prin care un expert extern ar fi fost inclus în comisiile de vetting după modificarea rapidă a legislației în mai puțin de 24 de ore. Berlinschii a subliniat că actualele blocaje sunt consecința directă a acelor decizii, fapt confirmat și de o opinie critică a Comisiei de la Veneția, care a coincis cu argumentele invocate anterior de opoziție.

„Acum se culeg roadele. Dar sperăm că nu vom avea acele derapaje care au fost anterior comise, inclusiv în plenul Parlamentului. Deci, mesajul meu este în felul următor: da, pe hârtie scrie frumos, însă, în realitate, lucrurile nu stau chiar atât de roz. De aceea, sper că va fi voință politică și că guvernarea va asculta și de opoziție, de propunerile noastre constructive”, a conchis Alexandr Berlinschii.