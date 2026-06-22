Sîngerei: Un tânăr băut și fără permis a intrat cu motocicleta într-o mașină de Poliție

Un tânăr de 18 ani, în stare de ebrietate și fără permis de conducere, în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată, s-a tamponat în autospeciala de serviciu a poliției, care se deplasa la o chemare, cu semnalele sonore și luminoase în funcțiune. Cazul a avut loc aseară, 22 iunie, în localitatea Mărinești din raionul Sîngerei, anunță Poliția.

Rezultatele testării alcoolscopice a tânărului au indicat o concentrație de 0,18 mg/l alcool în aerul expirat. La scurt timp după producerea accidentului, un grup de persoane, acționând din intenții huliganice, a deteriorat mașina poliției.

Potrivit Poliției, pe lângă documentarea accidentului rutier, pe caz a fost inițiat un proces pentru huliganism.