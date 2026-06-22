O plajă populară din Bulgaria a fost închisă din cauza contaminării cu E. coli

O plajă din Bulgaria, populară printre turiști, a fost închisă temporar pentru înot după ce analizele au indicat niveluri ridicate de contaminare cu bacteria E. coli și cu enterococi intestinali, au anunțat autoritățile sanitare din Varna.

Interdicția vizează plaja Ofitserski, cunoscută și drept Plaja Ofițerilor, după ce monitorizarea de rutină a apelor de îmbăiere din sezonul estival a arătat că apa mării poate reprezenta un risc pentru sănătatea înotătorilor, iar constatările au determinat un răspuns administrativ imediat din partea oficialilor responsabili de siguranța apelor de coastă.

În urma rezultatelor de laborator, Inspectoratul Regional de Sănătate a emis o directivă către guvernatorul regional, solicitând aplicarea unor măsuri obligatorii de igienă și antiepidemice pentru a reduce expunerea populației la apa contaminată.

De asemenea, autoritățile au dispus instalarea unor panouri de avertizare clare și permanente, într-un loc vizibil de pe plajă, pentru a informa vizitatorii că înotul este interzis temporar din cauza problemelor de sănătate.

Măsurile fac parte din procedurile standard de monitorizare sezonieră de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, unde calitatea apei este evaluată periodic în perioada de vârf a verii pentru a asigura respectarea normelor de sănătate publică.

Restricția va rămâne în vigoare până când testele ulterioare vor confirma că nivelurile bacteriene au revenit în limitele de siguranță acceptabile pentru îmbăierea recreativă.