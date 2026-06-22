Stadionul din Florești, încă nefinalizat. Primăria și antreprenorul își pasează vina

Un stadion multifuncțional din orașul Florești, finanțat cu aproape 7,9 milioane de lei prin Programul Național „Satul European”, ediția a II-a, trebuia să fie finalizat până la sfârșitul anului 2025. O investigație NordInfo arată însă că, la jumătatea anului 2026, lucrările nu au fost recepționate, termenele au fost prelungite de mai multe ori, iar autoritățile locale, antreprenorul și instituțiile statului își pasează responsabilitatea pentru întârzieri.

La prima vedere, stadionul din Florești pare un șantier abandonat. După ploile din ultimele săptămâni, pe teren s-au format bălți, iar localnicii spun că muncitorii apar foarte rar și că lucrările stagnează de luni bune. Ei afirmă că orașul are nevoie de un stadion modern și consideră că investiția nu avansează în ritmul promis.

Contractul de finanțare a fost semnat în septembrie 2024 și prevede investiții de aproape 7,9 milioane de lei, dintre care peste 6,6 milioane provin din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Potrivit directorului ONDRL, Eugeniu Secrieru, termenul inițial de implementare era 27 august 2025, însă Primăria Florești a solicitat mai întâi prelungirea până la 1 iulie 2026, iar recent a cerut o nouă extindere, până la 1 august 2026.

Procedura de licitație a fost lansată la 8 octombrie 2024, iar contractul cu operatorul economic a fost atribuit la 10 decembrie 2024. Antreprenorul trebuia să finalizeze lucrările până la 31 decembrie 2025, însă graficul de execuție nu a fost respectat. Șeful ONDRL afirmă că atât autoritatea publică locală, cât și operatorul economic sunt în întârziere și că pe șantier au existat luni întregi de inactivitate, inclusiv în perioade favorabile pentru construcții.

Deputata Larisa Novac, care a monitorizat proiectul, susține că în teren lipsesc competența și responsabilitatea, afirmând că la vizitele sale nu a găsit muncitori pe șantier. Directorul stadionului, Vladimir Balan, spune că lucrările au stagnat pe întreaga perioadă rece și au avansat foarte puțin în ultimele luni, ceea ce împiedică folosirea stadionului de către locuitori.

Potrivit consilierului local Eugen Gustoi, problemele au apărut încă de la începutul lucrărilor, când au fost identificate neconcordanțe în proiect, inclusiv lipsa unor soluții pentru evacuarea apelor pluviale. Atât dirigintele de șantier, Ghenadie Știrbu, cât și ONDRL confirmă că proiectul a fost ajustat pe parcurs, deoarece unele lucrări excluse inițial de la finanțare, precum rigolele de scurgere și amenajările perimetrale, s-au dovedit indispensabile pentru implementarea proiectului.

Viceprimarul orașului Florești, Sergiu Groza, care exercită atribuțiile de primar în lipsa lui Iurie Gangan, afirmă că administrația locală a acceptat prelungirea termenelor pentru a nu compromite calitatea lucrărilor. Totodată, el susține că întârzierile sunt cauzate în principal de agentul economic și de condițiile meteorologice nefavorabile.

În schimb, administratorul companiei care execută lucrările, Alexandru Gamureac, afirmă că întârzierile au fost provocate de erori în proiectul tehnic și de ploile abundente, care nu au permis respectarea graficului de execuție.

Ploile recente au scos la iveală și alte probleme. Pe teren s-au format acumulări vizibile de apă, fapt care a ridicat semne de întrebare privind calitatea lucrărilor. Consilierul local Eugen Gustoi consideră că stadionul nu ar trebui recepționat dacă lucrările nu vor fi executate conform standardelor.

Potrivit dirigintelui de șantier, principala problemă ține de compactarea excesivă a straturilor de bază ale terenului, care au fost tasate cu un utilaj mult mai greu decât cel recomandat. De cealaltă parte, directorul ONDRL explică faptul că evacuarea apelor pluviale se face doar prin rigolele perimetrale și că lucrările nu sunt încă finalizate, fiind necesară o nouă nivelare a terenului pentru a permite scurgerea apei.

Potrivit ONDRL, lucrările sunt executate în proporție de aproximativ 70%, însă gradul de valorificare financiară este de doar 34%, deoarece autoritatea publică locală nu a actat toate lucrările executate. Până în prezent, a fost achitată o singură cerere de plată, în valoare de 2.258.000 de lei, pentru lucrări de terasament și pregătirea fundației pentru gazonul artificial.

Antreprenorul susține că materialele necesare, inclusiv covorul de iarbă artificială și granulele de cauciuc, se află deja pe șantier, însă lucrările nu pot continua până când apa acumulată pe teren nu va fi absorbită. Între timp, Primăria Florești a solicitat prelungirea contractului de finanțare cu ONDRL până la 1 august 2026.