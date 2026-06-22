Moldoveanca Nicoleta Nucă a fost victima escrocilor

Nicoleta Nucă, victimă a escrocilor! Curiozitatea a împins-o să piardă bani, după ce a ajuns să experimenteze pe propria piele diverse înșelătorii în care, spune ea, cad mulți oameni. Artista vorbește despre aceste situații neplăcute și despre cum a fost atrasă în ele, dar și despre motivul pentru care consideră că sunt simple minciuni și escrocherii.

Sinceră și deschisă, așa cum și-a obișnuit publicul, Nicoleta Nucă a vorbit despre experiențele sale și a împărtășit detalii din viața personală. Artista a explicat cum cataloghează practicile tot mai des întâlnite în zilele noastre, la care mulți ajung să apeleze, drept simple escrocherii. Totodată, cântăreața povestește și cum a reușit să scape de superstiții, după ce a trecut prin astfel de experiențe și a decis să nu le mai acorde încredere.

Nicoleta Nucă, victima escrocilor! Curiozitatea a împins-o să piardă bani

Nicoleta Nucă a mărturisit că nu este o persoană superstițioasă și că, odată cu înaintarea în vârstă, a renunțat la credințele pe care le-a preluat în copilărie de la bunici. Artista a explicat că, prin propriile observații, a ajuns la concluzia că astfel de superstiții nu au fundament real.

„Nu, eu nu am superstiții. Când eram mai mică mai aveam așa, de-alea… mă rog, tot transmise. Stilul… pisica neagră, dacă cântă cucuveaua înseamnă că o să moară cineva din casa unde cântă cucuveaua. Adică de-alea, dar bine, astea erau de-alea băbești, știi, de la bunici, efectiv. Le-am preluat de la bunici, după care am crescut și m-am vindecat (n.r. râde). M-am vindecat pur și simplu prin observație. Mi-am dat seama și am observat că, în primul rând, mâța aia săracă… Ba mai mult, sunt superbe pisicile negre! Și este… este o minciună cât casa de mare, că săraca pisică, dacă traversează, vezi Doamne, ghinion, să arunci cu piatra în locul unde a trecut pisica, ca să spargi acea barieră energetică… Săraca pisică a trecut și a lăsat-o acolo”, a declarat Nicoleta Nucă.

Nicoleta Nucă a declarat că se consideră o persoană spirituală, însă respinge extremele și privește cu scepticism fenomenul tehnicilor de vindecare, curățare sau eliberare energetică. Artista susține că multe dintre aceste practici au devenit un trend și consideră că unele dintre ele pot fi înșelătoare pentru oamenii care aleg să creadă în astfel de metode.

„Măi, eu mă consider un om spiritual, dar nu… nu cred că sunt… nu sunt în extreme, niciodată n-am fost în extreme. Nu cred, pentru mine astea sunt escrocherii. Toate lucrurile astea, tehnici de vindecare, curățare, eliberare, nu știu… toate chestiile astea, care au devenit realmente un trend pentru oameni. Și mulți, din păcate, sunt foarte susceptibili la chestiile astea. Tocmai că eu sunt genul de persoană… eu sunt un Toma Necredinciosul. Eu, până nu văd, nu cred. Deci, în cazul meu, până nu încerc, nu mă conving. Ei, eu am încercat, vă dați seama, tocmai că eu sunt extraordinar de curioasă. Eu, dacă aș putea… eu sunt atât de curioasă încât, dacă aș putea să mă transform într-o insectuță foarte mică, ca să pătrund în librăriile Vaticanului sau la NASA, sau de genul ăsta, asta aș face! Acolo aș fi acum, nu aici (râde). La modul ăla. Dar, pentru că n-am cum să fac asta, sunt curioasă măcar de ce mi se permite să fac”, a mai spus artista.

Nicoleta Nucă a dezvăluit că, din dorința de a experimenta și de a înțelege mai bine astfel de practici, a încercat de-a lungul timpului Reiki și ședințe de bioenergie. Artista spune însă că nu a simțit niciun efect în urma acestor experiențe și consideră că singurul lucru concret a fost pierderea unor bani pe care i-ar fi putut folosi în mod mai util.

„Am încercat diverse lucruri, am încercat Reiki, bioenergie… pe lângă clasica terapie la psiholog, așa. Eram foarte curioasă de hipnoză într-o vreme. N-am încercat, n-am mai ajuns să încerc și hipnoza pentru că nu… mi-am dat seama că nu sunt o persoană foarte ușor de… Nu s-a întâmplat nimic. N-am simțit nimic, nu s-a întâmplat nimic, nu! Da, maxim a fost că am pierdut niște bani, exact. Bani pe care puteam să-i cheltui pe chestii mult mai utile. Dar știi cum? Până nu greșești, nu înveți. Nu pot spune că au profitat de mine, nu neapărat, eu mai mult m-am dus de bunăvoie, că una este să te lași păcălit, alta este să fii curioasă. Din curiozitate, din pură curiozitate. Efectiv, auzind povești că au simțit, că au făcut, că au dres, că s-au conectat cu universul, că au levitat, că nu știu ce… Îți dai seama, curiozitatea aia a mea imensă m-a făcut să mă duc la oamenii ăia…”, a mai adăugat Nicoleta Nucă.