Alexandr Berlinschii, despre ședința Consiliului Național de Securitate: „Le sugerez să discute și despre droguri, traficul de arme și tragediile din armată”

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a comentat ședința de astăzi a Consiliului Național de Securitate, dedicată tematicii securității energetice, anunțând că poate sugera și alte teme pentru discuții, cum ar fi traficul de droguri, traficul de armament și tragediile din Armata Națională.

„Sper foarte mult că, după ședință, vor fi date indicații ca să fie acordat suport agricultorilor privind, se vor identifica resurse pentru a susține domeniul transportului, că se va oferi un suport agenților economici care depind de transportul acestor mărfuri. Și, dacă le va mai rămâne timp, pot să vin cu câteva sugestii de probleme pe care să le discute acolo — subiecte actuale și, de asemenea, foarte importante. Or, Consiliul Național de Securitate are și alte atribuții. Aceste subiecte sunt traficul de droguri, inclusiv acele rețineri ale polițiștilor care au fost suspectați de primirea mitei pentru a proteja acest aspect. Dar și traficul de armament — totul este uitat. Și, nu în ultimul rând, acele tragedii care au loc în Armata Națională. Eu cred că toată lumea trebuie să cunoască răspunsuri inclusiv la aceste subiecte”, a declarat Berlinschii la Jurnal TV

Președinta Maia Sandu a convocat marți, 26 mai, ora 14.00, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). Agenda ședinței se va axa pe securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul volatilității globale a piețelor energetice și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu.