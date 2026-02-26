Un sat întreg din Belarus se vinde pentru 10.000 de dolari

În Belarus a fost scos la vânzare un sat întreg, numit Veseluha. Prețul este de doar 30.000 de ruble belaruse (aproximativ 10.530 de dolari).

În anunțul de vânzare a satului se precizează că localitatea se află în regiunea Vitebsk din Belarus.

Pentru 30.000 de ruble belaruse, cumpărătorul va primi trei curți mari cu case. În apropiere se află o pădure și un râu.

Una dintre case are o suprafață de 43 m², cu acoperiș din șindrilă și o sobă în interior.

De asemenea, în anunț se menționează că satul dispune de fântână și energie electrică. Suprafața totală a terenului este de 2 hectare. Vânzătorul garantează că actele pentru toate cele trei case sunt în regulă.