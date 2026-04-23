Diplome pe bani: Cum funcționează piața tezelor vândute în R. Moldova și cât costă

Comerțul cu lucrări academice în Republica Moldova continuă să funcționeze fără probleme, în pofida interdicțiilor prevăzute de lege. O investigație realizată de jurnaliștii de la Diez arată că o teză de licență poate fi cumpărată cu aproximativ 7.500–9.500 de lei, iar serviciile sunt promovate deschis pe rețele sociale și portaluri online, cu garanții de confidențialitate și rapoarte antiplagiat.

Potrivit investigației, mai multe pagini de Facebook promovau, la începutul anului 2026, servicii de „ajutor” pentru redactarea tezelor de licență și master. În paralel, au fost identificate și portaluri specializate, unele active de peste un deceniu, care oferă inclusiv servicii pentru studenți din România sau chiar redactarea tezelor de doctorat.

Unul dintre acestea, teză.com, susține că activează din 2014 și este înregistrat pe un domeniu internațional, ceea ce face dificilă identificarea administratorilor. Contactele asociate portalului au fost regăsite pe mai multe platforme, unde anunțurile erau publicate de contul „Suportlucrări”.

În urma unei convorbiri telefonice sub acoperire, o persoană a confirmat că poate redacta integral o teză în două-trei săptămâni, contra sumei de 7.500 de lei, solicitând un avans de 3.000 de lei și oferind asigurări de confidențialitate.

După efectuarea unui transfer simbolic, jurnaliștii au identificat numele unei posibile beneficiari a plăților – Mihaela Ababii. Aceasta a negat orice legătură cu activitatea respectivă, deși numărul său de telefon apare în mai multe anunțuri și postări online. Ulterior, unele dintre paginile și anunțurile asociate au fost șterse sau modificate.

Un alt portal, teza.md, activ încă din 2011, este legat de compania Academic Writing, fondată de Ecaterina Cornea, și de compania PROTEXTART, înregistrată în 2025 de Ala Mușchei. Aceasta din urmă, fostă lectoră universitară și candidată la alegerile parlamentare, a declarat că nu „vinde teze”, dar a recunoscut că oferă suport pentru redactarea lucrărilor, în anumite condiții.

În cadrul testării serviciului, jurnaliștii au fost informați că redactarea unei teze poate costa aproximativ 9.500 de lei și poate fi realizată într-o lună și jumătate.

Investigația mai arată că două companii asociate activității – Academic Writing și Ghost Writer – au raportat în 2025 venituri de sute de mii de lei, în condițiile în care fiecare avea un singur angajat.

Pe lângă aceste platforme, au fost identificate și alte pagini de Facebook și TikTok, care oferă servicii similare. Într-un alt caz, o persoană a cerut 7.500 de lei pentru o teză, cu plata a 50% în avans, promițând livrarea în 30 de zile și asigurând că „nu lucrează prima zi”.

Un alt portal, redactareteza.com, oferă lucrări la un preț de aproximativ 450 de euro și acceptă plăți în numerar la un sediu din Chișinău. Reprezentantul acestuia a respins criticile, afirmând că fenomenul este „răsuflat” și că nu există sancțiuni legale pentru această activitate.

Potrivit Ministerului Justiției, Codul educației interzice explicit vânzarea și cumpărarea lucrărilor academice. Cu toate acestea, legislația actuală nu prevede sancțiuni contravenționale sau penale pentru cei care intermediază sau vând astfel de servicii.

Singura formă de sancțiune, aplicabilă din 1 ianuarie 2027, va permite anularea diplomelor obținute prin fraudă academică. Între timp, Ministerul Educației și Cercetării analizează introducerea unor prevederi mai dure în Codul contravențional, iar autoritățile lucrează la un regulament privind integritatea academică.

Datele arată că fenomenul este răspândit. Potrivit unui sondaj, 14% dintre studenți afirmă că lucrările se cumpără de la persoane terțe, iar 6% susțin că acestea pot fi achiziționate chiar de la profesori.

Citește întreaga investigația pe diez.md.