O delegație parlamentară, în vizită în China: Accent pe inovație și colaborare

Aflată într-o vizită de lucru în China, deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, a participat, alături de alți membri ai delegației parlamentare oficiale, la un eveniment dedicat dezvoltării Regiunii Marelui Golf Guangdong–Hong Kong–Macao, un pol economic și tehnologic global, situat pe coasta Mării Chinei de Sud.

Participanții au discutat despre importanța cooperării internaționale, a dezvoltării economice integrate și a schimbului de experiență între state, în contextul provocărilor și oportunităților globale actuale.

În acest sens, autoritățile chineze își propun ca regiunea să devină un pol global de referință în domeniul inovației tehnologice, prin dezvoltarea industriilor emergente, consolidarea cooperării regionale și atragerea accelerată a investițiilor și resurselor în cercetare și tehnologie.

„Astfel de platforme sunt valoroase pentru a înțelege mai bine tendințele globale și pentru a identifica oportunități de colaborare care pot aduce beneficii concrete cetățenilor noștri. Republica Moldova trebuie să rămână deschisă dialogului și parteneriatelor care contribuie la dezvoltare și modernizare”, a declarat deputata Partidului Nostru.

Menționăm că anterior, deputații au efectuat o vizită și la Shenzhen – metropolă modernă și hub tehnologic major din sudul Chinei, unul dintre cele mai dinamice și inovatoare centre din lume.

Delegația a vizitat Muzeul de Artă Contemporană și Planificare Urbană din Shenzhen, unde a luat cunoștință de evoluția orașului și de viziunea sa strategică de dezvoltare.

De asemenea, deputații au vizitat parcul Lianhuashan, unul dintre locurile simbolice ale orașului.