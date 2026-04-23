Bruxelles-ul reacționează după declarațiile lui Șoigu: Sprijinim R. Moldova

Comisia Europeană a reacționat la declarațiile oficialului rus Serghei Șoigu, care a avertizat că Moscova ar putea lua „toate măsurile necesare” pentru a-și proteja cetățenii din regiunea transnistreană.

Mai exact, Bruxelles-ul a respins ferm aceste afirmații și și-a reafirmat sprijinul pentru R. Moldova.

„Rusia este bună doar la a amenința, a minți și a submina stabilitatea regională”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper.

Anitta Hipper a subliniat că poziția Uniunii Europene rămâne neschimbată, fiind una de susținere a unei soluționări pașnice a conflictului transnistrean, precum și a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

„Susținem pe deplin independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, în frontierele sale recunoscute internațional”, a precizat Anitta Hipper.

Totodată, reprezentanții Comisiei Europene acuză Rusia că încearcă să destabilizeze Republica Moldova prin amenințări și acțiuni hibride, însă afirmă că Uniunea Europeană răspunde prin măsuri concrete.

„Am reînnoit sancțiunile împotriva celor implicați în acțiuni de destabilizare susținute de Rusia, inclusiv atacuri hibride care vizează subminarea instituțiilor democratice”, a mai spus purtătoarea de cuvânt.

De menționat că secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a declarat într-un interviu acordat presei ruse, că „securitatea cetățenilor ruși din regiunea transnistreană ar fi amenințată, iar Moscova va lua toate măsurile pentru a-i proteja”.

De asemenea, oficialul rus a invocat faptul că „autoritățile proeuropene de la Chișinău ar fi intensificat presiunile asupra regiunii”.