Alexandru Bălan, fostul șef al SIS, trimis în judecată de DIICOT

DIICOT l-a trimis în judecată pe Alexandru Bălan, fost șef în serviciile secrete moldovenești, pentru trădare. Acesta este acuzat că a oferit informații secrete despre România unor ofițeri KGB din Belarus și că a deținut ilegal documente de stat găsite la percheziții.

Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a lui Alexandru Bălan pentru trădare și divulgarea unor secrete de stat. Inculpatul a deținut funcții importante în Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova. Anchetatorii susțin că acesta a deținut documente clasificate care pun în pericol securitatea națională a României. Bălan se află în prezent în stare de arest preventiv. Dosarul a fost trimis spre soluționare la Curtea de Apel București.

Din probele administrate a reieșit că fostul oficial a intrat în contact cu ofițerii de informații din Belarus. Începând cu anul 2024, acesta s-ar fi întâlnit de două ori, în regim clandestin, la Budapesta. Întâlnirile cu membrii KGB-ului din Belarus au fost organizate folosind măsuri stricte de protecție contrainformativă. Comunicarea s-a realizat și prin poștă electronică pentru tranmiterea unor date secrete de stat. Anchetatorii au descoperit că inculpatul primea plăți în bani pentru rapoartele informative.

„A intrat în contact cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, atât prin realizarea, a două întâlniri, în Budapesta – Ungaria, în regim clandestin, cu adoptarea unor multiple măsuri de protecție contrainformativă, cât și prin poșta electronică, urmărind, prin cele două modalități de comunicare, transmiterea unor date/informații cu caracter secret de stat, precum și transmiterea unor rapoarte informative care conțineau informații având caracter secret de stat, realizarea de instructaje și efectuarea de plăți în contrapartidă cu serviciile prestate”, arată procurorii DIICOT.

Secrete de stat descoperite la percheziții

Inculpatul a ocupat anterior poziții de conducere în Diecția Generală Contraspionaj din Republica Moldova. În această perioadă, el a intrat în posesia mai multor informații clasificate despre Federația Rusă. După ce a părăsit instituția, a deținut fără drept documente care vizau siguranța națională a României. În septembrie 2025, procurorii au găsit două astfel de documente secrete chiar în locuința acestuia. Aceste acte dețineau informații a căror divulgare ar fi putut afecta grav statul român.

Procurorii DIIOT au cerut instanței să mențină măsura arestului preventiv pentru Alexandru Bălan. Dosarul urmează să fie analizat de magistrații Curții de Apel București.